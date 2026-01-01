Оповещения от Киноафиши
Кинотеатр Мармелад Синема (Оренбург) на карте

Все кинотеатры на карте

Кинотеатры рядом

1.4 км
Синема 5 Север пр. Дзержинского, 23, ТРЦ «Север»
5
3.9 км
Синема 5 Гулливер ул. Новая, 4, ТРЦ «Гулливер», 2 этаж
5
5.4 км
Сокол просп. Победы, 132
5
5.7 км
Кинодом ул. Салмышская, 71 (ТРЦ «КИТ», 2 этаж)
5
8.2 км
Космос Парковый просп., 5а
5
9.4 км
Мистер Фёст Нежинское шоссе, 2в, ТРЦ «Армада2»
5
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
