Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Новая тёща» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Оренбурга Кинотеатры Мармелад Синема Скидки и акции в кинотеатре Мармелад Синема

Скидки и акции в кинотеатре Мармелад Синема

Скидки в кинотеатре Вся информация о кинотеатре

Комбо "Кидс"

Покупайте комбо «Кидс» в кинобаре и получайте любимый мармелад «Крут Фрут» в ПОДАРОК! Состав комбо-набора: средний попкорн V85, Пепси 0,5л/Аква Минерале 0,5л/Аква Актив 0,5л/Эвервест 0,5л + мармелад «Крут – Фрут».

Детям Специальные предложения
Купить билет

Пенсионная скидка

​Скидка пенсионерам действует с понедельника по пятницу в течение всего дня на все зоны, кроме VIP диванов при наличии соответствующих льгот, 2D/3D - 120 рублей. Скидка не распространяется на фильмы «блокбастеры»* первой прокатной недели.​

Пенсионерам
Купить билет

Скидка «молодежная»

​Скидка «молодежная» действует с понедельника по пятницу в течение всего дня для школьников от 12 лет (включительно) и студентов, на все зоны, кроме VIP диванов при наличии соответствующих льгот, 2D / 3D= 120 рублей . Специальная цена на фильмы (кроме фильмов по цене "Улетных дней») с понедельника по пятницу (кроме праздничных и предпраздничных дней). Для получения льготного билета может потребоваться предъявление студенческого билета очной/заочной формы обучения. ​

Школьникам Студентам
Купить билет

Подарочные сертификат

​Ваш подарок родным и близким будет неповторимым, ценным и вызовет целый спектр эмоций! Универсальный подарок – счастливый обладатель подарочного сертификата сам выбирает, на какой фильм пойти! Действует на любой сеанс без ограничений! Не является именным и может быть передан другому человеку! Дешевле, чем поход в кино по обычной стоимости! Стоимость подарочного сертификата: на 2 билета в кино - 399 рублей Сертификат действителен в течение 6 месяцев со следующего дня после покупки. Единовременно обменивается на 2 билета в кино в формате 2D (кроме залов "VIP"). Сертификаты действуют в кинотеатре «Мармелад Синема»! Обращайтесь по почте director@marmeladcinema.ru Подарочные сертификаты в продаже в кассах кинотеатра «Мармелад Синема».

Для всех Специальные предложения
Купить билет

День XXXL

Специальная цена во вторник на фильмы в течение дня с ограничением на блокбастеры. Прочие скидки не действуют на фильмы по цене «День XXXL». Акция не действует на диваны. *Предложение не действует в праздничные и предпраздничные дни. Гость имеет право выбора скидки: воспользоваться скидкой по акции «День XXXL», либо льготной скидкой (при наличии соответствующих льгот - детский, студенческий, пенсионеры, инвалиды, многодетные). Администрация кинотеатра оставляет за собой право ограничивать действие акции на определенный перечень фильмов. Информацию по фильмам, участвующим в акции, уточняйте в расписании на сайте.

Купить билет

Групповые скидки

Для групп от 10 человек билеты в кино от 100 рублей в кинотеатре «Мармелад Синема». Для одного взрослого сопровождающего на группу детей из 10 человек - билет бесплатно!

Коллективные заявки
Купить билет

Киносотка

Акция действует: - на фильм дня каждый день; - на первый ряд после 00.00 с пятницы по воскресенье. *Акция не действует в праздничные и предпраздничные дни! **Акции и скидки не суммируются. Кинотеатр вправе в одностороннем порядке устанавливать какие-либо ограничения предоставления акций/скидок, изменять размеры и/или условия предоставления акций/скидок, а также приостанавливать действие акций/скидок путем размещения соответствующей информации на сайте.

Специальные предложения Для всех
Купить билет

Комбо "для двоих"

Покупайте комбо «Для двоих» в кинобаре и получайте два разливных напитка в подарок! Состав комбо-набора: малый попкорн V46 + малый попкорн V46 (Эвервест в ассортименте 0,4л/ на выбор.) Цена от 640 руб. Стоимость набора уточняйте в кинобаре.

Специальные предложения Для всех
Купить билет
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Один из России, второй из Японии, третий из Канады: 3 детектива, которые легко «съедаются» за вечер
Этот сериал создателя «Мосгаза» вы могли пропустить: почти никакого «мрачняка» — такую Розанову вы не видели
Похоже на «Игру» Финчера, сериал «Игра в кальмара» и детектив Агаты Кристи: ОККО готовит новый детективный сериал с Кяро
1,5+ млрд в прокате собрала «Сказка о царе Салтане»: а вот какой бюджет был у фильма – на одни костюмы ушло около 150 млн
Шибанов из «Первого отдела» + Фома из «Невского» = крутой детектив с оценкой 7.8: включайте, если упустили
Шерлок, Локи и Люпин: над этим «пропагандистским» фильмом о войне рыдают даже россияне (и стыдятся своих слез)
Режиссер американского «Винни Пуха» описал советский мульт про мишку 7 словами – Хитрук не поверил ушам
Полежайкин был одним из самых любимых героев — но в новых «Папиных дочках» его нет: и вот официальная причина
Драка с дикарями, вырезанное сердце: «Бриллиантовая рука» в версии Зака Снайдера превратилась в супергеройский боевик (фото)
«Плохо абсолютно все»: французы посмотрели «Три мушкетера» и камня на камне не оставили от народной классики
Вместе с «Первым отделом» на НТВ вернулся забытый хит: мини-сериал с рейтингом 7.9 — повод не выключать телевизор до поздней ночи
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше