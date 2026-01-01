​Ваш подарок родным и близким будет неповторимым, ценным и вызовет целый спектр эмоций! Универсальный подарок – счастливый обладатель подарочного сертификата сам выбирает, на какой фильм пойти! Действует на любой сеанс без ограничений! Не является именным и может быть передан другому человеку! Дешевле, чем поход в кино по обычной стоимости! Стоимость подарочного сертификата: на 2 билета в кино - 399 рублей Сертификат действителен в течение 6 месяцев со следующего дня после покупки. Единовременно обменивается на 2 билета в кино в формате 2D (кроме залов "VIP"). Сертификаты действуют в кинотеатре «Мармелад Синема»! Обращайтесь по почте director@marmeladcinema.ru Подарочные сертификаты в продаже в кассах кинотеатра «Мармелад Синема».