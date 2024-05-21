Мармелад Синема — это разнообразие новинок кинопроката и удивительная атмосфера.
Для вашего удобства предусмотрены 9 комфортных залов с удобными креслами и отличным звуком. В нашем кинотеатре выгодные цены на билеты в кино и вкусный экопопкорн.
Детские и взрослые очки для просмотра фильмов в формате 3D, детские подушечки и пледы для комфортного просмотра предоставляются гостям бесплатно.
Болле подробная информация по киноцентру на сайте https://marmeladcinema.ru/.
Покупайте комбо «Кидс» в кинобаре и получайте любимый мармелад «Крут Фрут» в ПОДАРОК! Состав комбо-набора: средний попкорн V85, Пепси 0,5л/Аква Минерале 0,5л/Аква Актив 0,5л/Эвервест 0,5л + мармелад «Крут – Фрут».
Скидка пенсионерам действует с понедельника по пятницу в течение всего дня на все зоны, кроме VIP диванов при наличии соответствующих льгот, 2D/3D - 120 рублей. Скидка не распространяется на фильмы «блокбастеры»* первой прокатной недели.
Скидка «молодежная» действует с понедельника по пятницу в течение всего дня для школьников от 12 лет (включительно) и студентов, на все зоны, кроме VIP диванов при наличии соответствующих льгот, 2D / 3D= 120 рублей . Специальная цена на фильмы (кроме фильмов по цене "Улетных дней») с понедельника по пятницу (кроме праздничных и предпраздничных дней). Для получения льготного билета может потребоваться предъявление студенческого билета очной/заочной формы обучения.
