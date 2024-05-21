​Скидка пенсионерам действует с понедельника по пятницу в течение всего дня на все зоны, кроме VIP диванов при наличии соответствующих льгот, 2D/3D - 120 рублей. Скидка не распространяется на фильмы «блокбастеры»* первой прокатной недели.​

Скидка «молодежная»

​Скидка «молодежная» действует с понедельника по пятницу в течение всего дня для школьников от 12 лет (включительно) и студентов, на все зоны, кроме VIP диванов при наличии соответствующих льгот, 2D / 3D= 120 рублей . Специальная цена на фильмы (кроме фильмов по цене "Улетных дней») с понедельника по пятницу (кроме праздничных и предпраздничных дней). Для получения льготного билета может потребоваться предъявление студенческого билета очной/заочной формы обучения. ​