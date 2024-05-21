Оповещения от Киноафиши
Русский
Киноафиша Оренбурга Кинотеатры Мармелад Синема

Мармелад Синема

Оренбург
Адрес
Оренбург, Шарлыкское шоссе, 1
Телефон

+7(3532) 44-87-25

Билеты от 200 ₽
ТРК
Расположен в Мегамолл «Мармелад»

О кинотеатре

Мармелад Синема — это разнообразие новинок кинопроката и удивительная атмосфера.

Для вашего удобства предусмотрены 9 комфортных залов с удобными креслами и отличным звуком. В нашем кинотеатре выгодные цены на билеты в кино и вкусный экопопкорн. 

Детские и взрослые очки для просмотра фильмов в формате 3D, детские подушечки и пледы для комфортного просмотра предоставляются гостям бесплатно.

Болле подробная информация по киноцентру на сайте https://marmeladcinema.ru/. 
 

Бар
Расположен в ТЦ
Есть сканнер билетов
Парковка
7.5 Оцените
13 голосов
Билеты от 200 ₽
Расписание сеансов в кинотеатре Мармелад Синема
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
Сегодня 2 сеанса
13:00 от 200 ₽ 21:30 от 200 ₽ ...
Астрал. Амулет зла
Астрал. Амулет зла
Сегодня 1 сеанс
01:10 от 200 ₽ ...
Буратино
Буратино
Сегодня 2 сеанса
10:25 от 200 ₽ 12:25 от 200 ₽ ...
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
Сегодня 1 сеанс
00:50 от 600 ₽ ...
Отзывы о кинотеатре

Дарья Симагина 21 мая 2024, 15:20
Просто ужас!!!
Вышли в туалет, и захлопнулась дверь в кинотеатр и не смогли зайти в зал. Женщина которая проверяет билеты обвинила нас за выход в… Читать дальше…
Светлана Рябых 29 января 2023, 11:41
Пришли вчера на мультфильм «Кот в сарогах»,хотели занять первые места,они дешевле в 2 раза.
Кассир уверил,что все занято.
В итоге весь первый ряд был… Читать дальше…
13 голосов
Скидки в кинотеатре
Комбо "Кидс"

Покупайте комбо «Кидс» в кинобаре и получайте любимый мармелад «Крут Фрут» в ПОДАРОК! Состав комбо-набора: средний попкорн V85, Пепси 0,5л/Аква Минерале 0,5л/Аква Актив 0,5л/Эвервест 0,5л + мармелад «Крут – Фрут».

Детям Специальные предложения
Пенсионная скидка

​Скидка пенсионерам действует с понедельника по пятницу в течение всего дня на все зоны, кроме VIP диванов при наличии соответствующих льгот, 2D/3D - 120 рублей. Скидка не распространяется на фильмы «блокбастеры»* первой прокатной недели.​

Пенсионерам
Скидка «молодежная»

​Скидка «молодежная» действует с понедельника по пятницу в течение всего дня для школьников от 12 лет (включительно) и студентов, на все зоны, кроме VIP диванов при наличии соответствующих льгот, 2D / 3D= 120 рублей . Специальная цена на фильмы (кроме фильмов по цене "Улетных дней») с понедельника по пятницу (кроме праздничных и предпраздничных дней). Для получения льготного билета может потребоваться предъявление студенческого билета очной/заочной формы обучения. ​

Школьникам Студентам
Фильмы в кинотеатре Мармелад Синема

Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел фантастика, фэнтези, боевик, приключения 2025, США
2D
13:00 от 200 ₽ 21:30 от 200 ₽
Астрал. Амулет зла
Астрал. Амулет зла ужасы, триллер 2025, Австралия
2D
01:10 от 200 ₽
Буратино
Буратино семейный, приключения 2026, Россия
2D
10:25 от 200 ₽ 12:25 от 200 ₽
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
