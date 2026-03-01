Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Оренбурга
Кинотеатры
Мистер Фёст
Расписание сеансов кинотеатра «Мистер Фёст »
Расписание сеансов кинотеатра «Мистер Фёст »
Сегодня
1
Завтра
2
вт
3
ср
4
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Фильм
Как купить билет?
Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Аватар: Пламя и пепел
фантастика, фэнтези, боевик, приключения
2025, США
2D
20:40
от 500 ₽
Астрал. Амулет зла
ужасы, триллер
2025, Австралия
2D
18:35
от 500 ₽
Горничная
триллер
2025, США
2D
21:50
от 500 ₽
Гуантанамера
приключения, боевик
2025, Россия / Куба
2D
12:30
от 410 ₽
Два, три, призрак, приди!
ужасы, детектив, триллер
2025, Южная Корея
2D
22:30
от 500 ₽
Дополнительное время
спорт, приключения, семейный
2026, Россия
2D
14:05
от 490 ₽
Драники
комедия, семейный
2025, Россия
2D
10:15
от 350 ₽
14:20
от 490 ₽
18:25
от 500 ₽
Король и Шут. Навсегда
приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
2026, Россия
2D
17:10
от 490 ₽
22:00
от 500 ₽
Красавица
драма, военный, приключения, исторический
2026, Россия
2D
10:15
от 350 ₽
14:50
от 490 ₽
19:45
от 500 ₽
22:10
от 500 ₽
МУЛЬТ в кино. Выпуск №192. Друзья из сказки
анимация
2026, Россия
2D
10:35
от 350 ₽
Малыш
военный, драма
2026, Россия
2D
10:30
от 350 ₽
15:00
от 490 ₽
19:30
от 500 ₽
Мой дед
приключения, семейный
2025, Россия
2D
12:50
от 410 ₽
Сказка о царе Салтане
семейный, фэнтези, приключения
2026, Россия
2D
10:20
от 350 ₽
11:45
от 410 ₽
12:45
от 410 ₽
15:10
от 490 ₽
16:10
от 490 ₽
17:30
от 490 ₽
19:50
от 500 ₽
Спасти бессмертного
военный, фантастика, боевик, драма, исторический
2026, Россия
2D
17:20
от 490 ₽
Человек, который смеется
комедия
2026, Россия
2D
12:10
от 410 ₽
16:15
от 490 ₽
20:20
от 500 ₽
