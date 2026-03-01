Оповещения от Киноафиши
Расписание сеансов кинотеатра «Мистер Фёст »

Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел фантастика, фэнтези, боевик, приключения 2025, США
2D
20:40 от 500 ₽
Астрал. Амулет зла
Астрал. Амулет зла ужасы, триллер 2025, Австралия
2D
18:35 от 500 ₽
Горничная
Горничная триллер 2025, США
2D
21:50 от 500 ₽
Гуантанамера
Гуантанамера приключения, боевик 2025, Россия / Куба
2D
12:30 от 410 ₽
Два, три, призрак, приди!
Два, три, призрак, приди! ужасы, детектив, триллер 2025, Южная Корея
2D
22:30 от 500 ₽
Дополнительное время
Дополнительное время спорт, приключения, семейный 2026, Россия
2D
14:05 от 490 ₽
Драники
Драники комедия, семейный 2025, Россия
2D
10:15 от 350 ₽ 14:20 от 490 ₽ 18:25 от 500 ₽
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка 2026, Россия
2D
17:10 от 490 ₽ 22:00 от 500 ₽
Красавица
Красавица драма, военный, приключения, исторический 2026, Россия
2D
10:15 от 350 ₽ 14:50 от 490 ₽ 19:45 от 500 ₽ 22:10 от 500 ₽
МУЛЬТ в кино. Выпуск №192. Друзья из сказки
МУЛЬТ в кино. Выпуск №192. Друзья из сказки анимация 2026, Россия
2D
10:35 от 350 ₽
Малыш
Малыш военный, драма 2026, Россия
2D
10:30 от 350 ₽ 15:00 от 490 ₽ 19:30 от 500 ₽
Мой дед
Мой дед приключения, семейный 2025, Россия
2D
12:50 от 410 ₽
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане семейный, фэнтези, приключения 2026, Россия
2D
10:20 от 350 ₽ 11:45 от 410 ₽ 12:45 от 410 ₽ 15:10 от 490 ₽ 16:10 от 490 ₽ 17:30 от 490 ₽ 19:50 от 500 ₽
Спасти бессмертного
Спасти бессмертного военный, фантастика, боевик, драма, исторический 2026, Россия
2D
17:20 от 490 ₽
Человек, который смеется
Человек, который смеется комедия 2026, Россия
2D
12:10 от 410 ₽ 16:15 от 490 ₽ 20:20 от 500 ₽
