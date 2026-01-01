Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Царевна-лягушка 2» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Оренбурга Кинотеатры Мистер Фёст Кинотеатр Мистер Фёст (Оренбург) на карте

Кинотеатр Мистер Фёст (Оренбург) на карте

Кинотеатр Мистер Фёст (Оренбург) на карте Вся информация о кинотеатре
Все кинотеатры на карте

Кинотеатры рядом

4.2 км
Кинодом ул. Салмышская, 71 (ТРЦ «КИТ», 2 этаж)
5
5.2 км
Сокол просп. Победы, 132
5
7.4 км
Космос Парковый просп., 5а
5
8 км
Синема 5 Север пр. Дзержинского, 23, ТРЦ «Север»
5
8.4 км
Синема 5 Гулливер ул. Новая, 4, ТРЦ «Гулливер», 2 этаж
5
9.4 км
Мармелад Синема Шарлыкское шоссе, 1
5
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Гуантанамера
Гуантанамера
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Дополнительное время
Дополнительное время
2026, Россия, спорт, приключения, семейный
С настоящей деревней Савватия ничего общего: где снимали сериал СТС «Не в своей тарелке»
«Каждая серия как удар током»: этот детективный сериал от OKKO держит зрителей в напряжении одним анонсом
Седой и причудливый Гэндальф столетиями скрывал свою истинную суть: он — один из самых сильных в Средиземье
Брагина и Шибанова обожают фанаты «Первого отдела»: но не станут ли актеры заложниками ролей – объясняет психолог
Россиянки смотрят тру-крайм про маньяков перед сном: почему люди подсели на истории без счастливого конца
«Это Вера для кого начистила?»: зрители «Первого отдела» критикуют Брагину за картошку в супе – шеф-повар объяснил, как готовить правильно
Весна почти пришла, а с ней и тест: хорошо ли вы помните «17 мгновений» – покажут ваши ответы на 8 вопросов
5 популярных сериалов января на Кинопоиске: «Маша и Медведь» ожидаемо в топе – а вот какие проекты обогнали хитовый мульт
Виновна или это игра сценаристов? Вокруг Веры в «Первом отделе 5» кипят страсти
Провожаем февраль тестом: вспомните 5/5 зимних фильмов СССР по первым кадрам (задача не для слабаков)
В «Самой обаятельной» Васильеву многие узнают: а вот 5 других фильмов СССР с актрисой – назовете каждый? (тест)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше