Мистер Фёст
Кинотеатр Мистер Фёст (Оренбург) на карте
Кинотеатр Мистер Фёст (Оренбург) на карте
4.2
км
Кинодом
ул. Салмышская, 71 (ТРЦ «КИТ», 2 этаж)
5
5.2
км
Сокол
просп. Победы, 132
5
7.4
км
Космос
Парковый просп., 5а
5
8
км
Синема 5 Север
пр. Дзержинского, 23, ТРЦ «Север»
5
8.4
км
Синема 5 Гулливер
ул. Новая, 4, ТРЦ «Гулливер», 2 этаж
5
9.4
км
Мармелад Синема
Шарлыкское шоссе, 1
5
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Человек, который смеется
Отзывы
2026, Россия, комедия
Драники
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Король и Шут. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Чебурашка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Гуантанамера
Отзывы
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Дополнительное время
Отзывы
2026, Россия, спорт, приключения, семейный
С настоящей деревней Савватия ничего общего: где снимали сериал СТС «Не в своей тарелке»
«Каждая серия как удар током»: этот детективный сериал от OKKO держит зрителей в напряжении одним анонсом
Седой и причудливый Гэндальф столетиями скрывал свою истинную суть: он — один из самых сильных в Средиземье
Брагина и Шибанова обожают фанаты «Первого отдела»: но не станут ли актеры заложниками ролей – объясняет психолог
Россиянки смотрят тру-крайм про маньяков перед сном: почему люди подсели на истории без счастливого конца
«Это Вера для кого начистила?»: зрители «Первого отдела» критикуют Брагину за картошку в супе – шеф-повар объяснил, как готовить правильно
Весна почти пришла, а с ней и тест: хорошо ли вы помните «17 мгновений» – покажут ваши ответы на 8 вопросов
5 популярных сериалов января на Кинопоиске: «Маша и Медведь» ожидаемо в топе – а вот какие проекты обогнали хитовый мульт
Виновна или это игра сценаристов? Вокруг Веры в «Первом отделе 5» кипят страсти
Провожаем февраль тестом: вспомните 5/5 зимних фильмов СССР по первым кадрам (задача не для слабаков)
В «Самой обаятельной» Васильеву многие узнают: а вот 5 других фильмов СССР с актрисой – назовете каждый? (тест)
