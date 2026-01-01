Оповещения от Киноафиши
Lounge 3D cinema
Расписание сеансов киноклуба «Lounge 3D cinema»
Расписание сеансов киноклуба «Lounge 3D cinema»
Аватар: Пламя и пепел
фантастика, фэнтези, боевик, приключения
2025, США
Сказка о царе Салтане
семейный, фэнтези, приключения
2026, Россия
Красавица
драма, военный, приключения, исторический
2026, Россия
Человек, который смеется
комедия
2026, Россия
Король и Шут. Навсегда
приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
2026, Россия
Драники
комедия, семейный
2025, Россия
Зверополис 2
приключения, анимация, комедия
2025, США
Чебурашка 2
семейный, комедия
2026, Россия
Малыш
военный, драма
2026, Россия
Горничная
триллер
2025, США
Гуантанамера
приключения, боевик
2025, Россия / Куба
Дополнительное время
спорт, приключения, семейный
2026, Россия
Кинотеатры рядом
1.3
км
Космос
Парковый просп., 5а
5
4.1
км
Сокол
просп. Победы, 132
5
5.6
км
Синема 5 Гулливер
ул. Новая, 4, ТРЦ «Гулливер», 2 этаж
5
6.7
км
Мистер Фёст
Нежинское шоссе, 2в, ТРЦ «Армада2»
5
7.7
км
Кинодом
ул. Салмышская, 71 (ТРЦ «КИТ», 2 этаж)
5
8
км
Синема 5 Север
пр. Дзержинского, 23, ТРЦ «Север»
5
