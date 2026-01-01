Оповещения от Киноафиши
Подарочные сертификаты

В кинотеатра "Сокол "вы можете приобрести подарочные сертификаты для друзей и родных на все ближайшие праздники 14 февраля, 23 февраля, 8 марта! Сертификат - это лучший подарок для любителей кино! У нас есть сертификат на 1 билет 📌Сертификат действует: *30 дней с момента покупки , *на любой фильм и на любой сеанс, *если сертификат не был использован, то деньги не возвращаются.

Групповой поход в кино

В кинотеатре «Сокол», для групп от 15 человек билет сопровождающему бесплатно. Принять участие в акции могут группы посетителей от 15 человек, если вас 30 , то 2 сопроводительных билета бесплатно и т.д. *Для участия необходимо выкупить одновременно все билеты в кассе кинотеатра, и сопроводительный билет будет бесплатно. *Данная акция действует только при покупке билетов на один сеанс, + 1 бесплатно на этот же сеанс.

В День Рождения - Кино в подарок!

Приходите в кинотеатр «Сокол» и получите КИНО В ПОДАРОК! Просто покажите свой паспорт или свидетельство о рождении - и смотрите кино бесплатно!🙌 ☝* Предложение действительно только в сам день рождения на просмотр 1 фильма и с КОПИЕЙ документов (которую отдадите кассиру). ** Специальным предложением может воспользоваться только сам именинник.

Кино для всех!

​В декабре 2016 года при поддержке министерства культуры и внешних связей Оренбургской области в рамках государственной программы «Доступная среда» в кинотеатре установлено оборудование, позволяющее людям с нарушением зрения смотреть фильмы с подготовленным тифлокомментированием.​

Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Горничная
2025, США, триллер
Гуантанамера
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Дополнительное время
2026, Россия, спорт, приключения, семейный
