Кинотеатр «Сокол» в городе Оренбург, расположен по адресу просп. Победы, 132.

Киноцентр был построен в далеком 1959 году. В наше время от его первозданного вида осталась только птица сокол, она напоминает горожанам о былой славе. Крупномасштабный ремонт начался в 2011 году и с этих пор мультиплекс полностью изменен. В кинотеатре установили систему 3D показа VolfoniEDGE 1.0, новое звуковое и кинопроекционное оборудования.

Система звука Dolby и огромный широкоформатный экран, дает почувствовать зрителю участником происходящего на экране. Реалистичность показа, вот что привлекает современного зрителя. Большой зал вмещает в себя – 283 посадочных мест.

В холле кинотеатра находится гардеробная на – 300 мест и кино-бар. На уличной территории построена бесплатная автомобильная парковка.

На сайте Киноафиша можно купить билеты в кинотеатр «Сокол» онлайн. Способы online оплаты билетов — различные. Бронируйте билеты в кино на любой сеанс, не выходя из дома.