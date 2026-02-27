Кинотеатр «Сокол» в городе Оренбург, расположен по адресу просп. Победы, 132.
Киноцентр был построен в далеком 1959 году. В наше время от его первозданного вида осталась только птица сокол, она напоминает горожанам о былой славе. Крупномасштабный ремонт начался в 2011 году и с этих пор мультиплекс полностью изменен. В кинотеатре установили систему 3D показа VolfoniEDGE 1.0, новое звуковое и кинопроекционное оборудования.
Система звука Dolby и огромный широкоформатный экран, дает почувствовать зрителю участником происходящего на экране. Реалистичность показа, вот что привлекает современного зрителя. Большой зал вмещает в себя – 283 посадочных мест.
В холле кинотеатра находится гардеробная на – 300 мест и кино-бар. На уличной территории построена бесплатная автомобильная парковка.
На сайте Киноафиша можно купить билеты в кинотеатр «Сокол» онлайн. Способы online оплаты билетов — различные. Бронируйте билеты в кино на любой сеанс, не выходя из дома.
В кинотеатра "Сокол "вы можете приобрести подарочные сертификаты для друзей и родных на все ближайшие праздники 14 февраля, 23 февраля, 8 марта! Сертификат - это лучший подарок для любителей кино! У нас есть сертификат на 1 билет 📌Сертификат действует: *30 дней с момента покупки , *на любой фильм и на любой сеанс, *если сертификат не был использован, то деньги не возвращаются.
В кинотеатре «Сокол», для групп от 15 человек билет сопровождающему бесплатно. Принять участие в акции могут группы посетителей от 15 человек, если вас 30 , то 2 сопроводительных билета бесплатно и т.д. *Для участия необходимо выкупить одновременно все билеты в кассе кинотеатра, и сопроводительный билет будет бесплатно. *Данная акция действует только при покупке билетов на один сеанс, + 1 бесплатно на этот же сеанс.
Приходите в кинотеатр «Сокол» и получите КИНО В ПОДАРОК! Просто покажите свой паспорт или свидетельство о рождении - и смотрите кино бесплатно!🙌 ☝* Предложение действительно только в сам день рождения на просмотр 1 фильма и с КОПИЕЙ документов (которую отдадите кассиру). ** Специальным предложением может воспользоваться только сам именинник.