Адрес
г. Оренбург, просп. Победы, 132
Телефон

+7 (3532) 75-40-95 / бронирование

Билеты от 300 ₽
Сеть

Оренкино

О кинотеатре

Кинотеатр «Сокол» в городе Оренбург, расположен по адресу просп. Победы, 132.

Киноцентр был построен в далеком 1959 году. В наше время от его первозданного вида осталась только птица сокол, она напоминает горожанам о былой славе. Крупномасштабный ремонт начался в 2011 году и с этих пор мультиплекс полностью изменен. В кинотеатре установили систему 3D показа VolfoniEDGE 1.0, новое звуковое и кинопроекционное оборудования.

Система звука Dolby и огромный широкоформатный экран, дает почувствовать зрителю участником происходящего на экране. Реалистичность показа, вот что привлекает современного зрителя. Большой зал вмещает в себя – 283 посадочных мест.

В холле кинотеатра находится гардеробная на – 300 мест и кино-бар. На уличной территории построена бесплатная автомобильная парковка.

На сайте Киноафиша можно купить билеты в кинотеатр «Сокол» онлайн.

Бар
Есть сканнер билетов
Парковка
Пандусы
Билеты от 300 ₽
Расписание сеансов в кинотеатре Сокол
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
Сегодня 1 сеанс
16:25 от 350 ₽ ...
Красавица
Красавица
Сегодня 1 сеанс
12:00 от 300 ₽ ...
Малыш
Малыш
Сегодня 1 сеанс
18:50 от 400 ₽ ...
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
Сегодня 1 сеанс
14:10 от 300 ₽ ...
Отзывы о кинотеатре

Скидки в кинотеатре
Подарочные сертификаты

В кинотеатра "Сокол "вы можете приобрести подарочные сертификаты для друзей и родных на все ближайшие праздники 14 февраля, 23 февраля, 8 марта! Сертификат - это лучший подарок для любителей кино! У нас есть сертификат на 1 билет 📌Сертификат действует: *30 дней с момента покупки , *на любой фильм и на любой сеанс, *если сертификат не был использован, то деньги не возвращаются.

Специальные предложения
Групповой поход в кино

В кинотеатре «Сокол», для групп от 15 человек билет сопровождающему бесплатно. Принять участие в акции могут группы посетителей от 15 человек, если вас 30 , то 2 сопроводительных билета бесплатно и т.д. *Для участия необходимо выкупить одновременно все билеты в кассе кинотеатра, и сопроводительный билет будет бесплатно. *Данная акция действует только при покупке билетов на один сеанс, + 1 бесплатно на этот же сеанс.

Коллективные заявки
В День Рождения - Кино в подарок!

Приходите в кинотеатр «Сокол» и получите КИНО В ПОДАРОК! Просто покажите свой паспорт или свидетельство о рождении - и смотрите кино бесплатно!🙌 ☝* Предложение действительно только в сам день рождения на просмотр 1 фильма и с КОПИЕЙ документов (которую отдадите кассиру). ** Специальным предложением может воспользоваться только сам именинник.

В день рождения
Фильмы в кинотеатре Сокол

Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка 2026, Россия
2D
16:25 от 350 ₽
Красавица
Красавица драма, военный, приключения, исторический 2026, Россия
2D
12:00 от 300 ₽
Малыш
Малыш военный, драма 2026, Россия
2D
18:50 от 400 ₽
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Гуантанамера
Гуантанамера
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Дополнительное время
Дополнительное время
2026, Россия, спорт, приключения, семейный
