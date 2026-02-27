Оповещения от Киноафиши
Расписание сеансов кинотеатра «Космос»

Расписание сеансов кинотеатра «Космос»

Сегодня 27 Завтра 28 вс 1 пн 2 вт 3 ср 4 вт 10 вт 24
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел фантастика, фэнтези, боевик, приключения 2025, США
2D
10:35 14:15 20:20
Гуантанамера
Гуантанамера приключения, боевик 2025, Россия / Куба
2D
10:10 от 350 ₽ 16:45 от 450 ₽
Дополнительное время
Дополнительное время спорт, приключения, семейный 2026, Россия
2D
18:35 от 550 ₽
Драники
Драники комедия, семейный 2025, Россия
2D
10:25 от 350 ₽ 16:45 от 450 ₽ 18:00 от 550 ₽
Зверополис 2
Зверополис 2 приключения, анимация, комедия 2025, США
2D
15:50
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка 2026, Россия
2D
17:20 от 450 ₽ 22:10 от 250 ₽
Красавица
Красавица драма, военный, приключения, исторический 2026, Россия
2D
12:25 от 350 ₽ 14:35 от 450 ₽ 21:10 от 550 ₽
Кто-то должен умереть
Кто-то должен умереть триллер 2025, Россия
2D
13:20 от 350 ₽ 20:15 от 550 ₽
Малыш
Малыш военный, драма 2026, Россия
2D
11:05 от 350 ₽ 15:00 от 450 ₽ 19:45 от 550 ₽
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане семейный, фэнтези, приключения 2026, Россия
2D
11:00 от 350 ₽ 13:30 от 350 ₽ 17:55 от 450 ₽
Спасти бессмертного
Спасти бессмертного военный, фантастика, боевик, драма, исторический 2026, Россия
2D
19:00 от 550 ₽
Убежище
Убежище боевик, триллер 2026, США
2D
22:00 от 250 ₽
Уволить Жору
Уволить Жору комедия, приключения 2026, Россия
2D
12:05 от 350 ₽ 18:15 от 550 ₽
Чебурашка 2
Чебурашка 2 семейный, комедия 2026, Россия
2D
12:15 от 350 ₽
Человек, который смеется
Человек, который смеется комедия 2026, Россия
2D
10:00 от 350 ₽ 14:05 от 450 ₽ 16:10 от 450 ₽ 19:55 от 550 ₽ 22:05 от 250 ₽
