Детский билет дает право ребенку до 14 лет посетить детский или семейный фильм с возрастным ограничением 0+, 6+ по специальной стоимости билета. Цена детского билета: 150 руб. Акция не распространяется на альтернативный контент, vip-места и диванчики. Детский билет продается только в кассах к/т «Космос». При покупке детского билета, другие виды скидок кинотеатра «Космос» на покупку не распространяются, кроме бонусной программы. На входе в зал контролер имеет право потребовать свидетельство о рождении ребенка, для удостоверения возраста ребенка. Администрация кинотеатра «Космос» оставляет за собой право в любой момент изменить стоимость и сроки действия детского билета, предупредив об этом посетителей по средствам сайта www.kinokosmos.ru и объявлений на кассовой зоне.