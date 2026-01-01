Оповещения от Киноафиши
Имениннику

ИМЕНИННИКАМ в день рождения дарим БИЛЕТ В КИНО на выбранный фильм из основного репертуара кинотеатра «Космос». Акция действует только один день - в день рождения; В кассе необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность и дату рождения (оригинал паспорта или свидетельства о рождении); Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании. Не суммируется с другими скидками, акциями и специальными предложениями.

В день рождения
Купить билет

Студенческий билет

Студент в будний день до 17:59 может посетить выбранный фильм из основного репертуара кинотеатра «Космос» по единой цене билета 150 руб. Для участия в акции необходимо предъявлять студенческий билет. Студент может купить билет только для себя. Не действует в праздничные нерабочие дни, vip-места и билеты по Пушкинской карте, а также на альтернативный контент. Не суммируется с другими скидками, акциями и специальными предложениями.

Студентам
Купить билет

Детский билет

Детский билет дает право ребенку до 14 лет посетить детский или семейный фильм с возрастным ограничением 0+, 6+ по специальной стоимости билета. Цена детского билета: 150 руб. Акция не распространяется на альтернативный контент, vip-места и диванчики. Детский билет продается только в кассах к/т «Космос». При покупке детского билета, другие виды скидок кинотеатра «Космос» на покупку не распространяются, кроме бонусной программы. На входе в зал контролер имеет право потребовать свидетельство о рождении ребенка, для удостоверения возраста ребенка. Администрация кинотеатра «Космос» оставляет за собой право в любой момент изменить стоимость и сроки действия детского билета, предупредив об этом посетителей по средствам сайта www.kinokosmos.ru и объявлений на кассовой зоне.

Детям
Купить билет

Большая семья

С понедельника по среду всем МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ дарим СКИДКУ на БИЛЕТЫ – цену уменьшаем на КОЛИЧЕСТВО ДЕТЕЙ (3 детей – делим цену билета на 3, 4 детей – делим на 4 и т.д.) на посещение ФИЛЬМА в БОЛЬШОМ зале кинотеатра «Космос». В кассе необходимо предъявить документ, подтверждающий статус многодетной семьи (многодетная мать / паспорт, если внесены отметки о детях); Не действует в праздничные выходные дни и в периоды школьных каникул, на vip-места и альтернативный контент. Не суммируется с другими скидками, акциями и специальными предложениями.

Многодетным семьям
Купить билет

Сертификаты в кино

СЕРТИФИКАТЫ В КИНО 150 руб., 250 руб. и 500 руб.. Сертификат обменивается на билеты в кино и продукцию кинобара кинотеатра «Космос». Сертификат не подлежит возврату и обмену на денежную сумму. Сертификат полностью обменивается на конкретные билеты или на продукцию кинобара на сумму равную номиналу сертификата. Остаток денежных средств на сертификате не сохраняется, можно доплатить в кассе до полной стоимости билета или продукции кинобара кинотеатра «Космос». Стандартный срок действия сертификата месяц с даты покупки. Срок действия сертификата прописывается на сертификате.

Специальные предложения
Купить билет

Космическая КиноСИЛА

Проявите свою КиноСИЛУ – подтянитесь 25 раз на турнике и получите БИЛЕТ со 100% СКИДКОЙ! 20 подтягиваний - 80% скидка на билет. 15 подтягиваний - 60% скидка на билет. 10 подтягиваний - 40% скидка на билет. 5 подтягиваний - 20% скидка на билет. Скидка на любой фильм! В любой день недели! В любое время! Это просто МЕГА Космическая КиноСИЛА!

Специальные предложения
Купить билет
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Гуантанамера
Гуантанамера
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Дополнительное время
Дополнительное время
2026, Россия, спорт, приключения, семейный
