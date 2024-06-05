Кинотеатр «Космос» в городе Оренбург расположен по адресу пр-т Парковый, 5а.

Работа киноцентра началась еще в 1964 году, но в 2003 году он был полностью реконструирован. Целых два года строилось новое здания рядом со старым, и теперь его квадратная площадь составляет 1000 кв.м. Основная особенность заключается в том, что достроенный кинотеатр находится под землей. В старом здании также прошла реконструкция, в нем установили современное оборудование, создали новую архитектуру и интерьер.

Мультиплекс вмещает в себя пять залов с общим количеством – 690 зрительных мест. Они оснащены мягкими удобными креслами и системой кондиционирования зима-лето.

В построенном здании «Космос» находится ресторан ViaPizza с итальянской кухней, а также кино-бар с большим ассортиментом закусок и напитков. Основной репертуар кинотеатра - это русский фильмы, арт-хаус, документальные фильмы и мировое кино.