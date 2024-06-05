Кинотеатр «Космос» в городе Оренбург расположен по адресу пр-т Парковый, 5а.
Работа киноцентра началась еще в 1964 году, но в 2003 году он был полностью реконструирован. Целых два года строилось новое здания рядом со старым, и теперь его квадратная площадь составляет 1000 кв.м. Основная особенность заключается в том, что достроенный кинотеатр находится под землей. В старом здании также прошла реконструкция, в нем установили современное оборудование, создали новую архитектуру и интерьер.
Мультиплекс вмещает в себя пять залов с общим количеством – 690 зрительных мест. Они оснащены мягкими удобными креслами и системой кондиционирования зима-лето.
В построенном здании «Космос» находится ресторан ViaPizza с итальянской кухней, а также кино-бар с большим ассортиментом закусок и напитков. Основной репертуар кинотеатра - это русский фильмы, арт-хаус, документальные фильмы и мировое кино.
ИМЕНИННИКАМ в день рождения дарим БИЛЕТ В КИНО на выбранный фильм из основного репертуара кинотеатра «Космос». Акция действует только один день - в день рождения; В кассе необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность и дату рождения (оригинал паспорта или свидетельства о рождении); Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании. Не суммируется с другими скидками, акциями и специальными предложениями.
Студент в будний день до 17:59 может посетить выбранный фильм из основного репертуара кинотеатра «Космос» по единой цене билета 150 руб. Для участия в акции необходимо предъявлять студенческий билет. Студент может купить билет только для себя. Не действует в праздничные нерабочие дни, vip-места и билеты по Пушкинской карте, а также на альтернативный контент. Не суммируется с другими скидками, акциями и специальными предложениями.
Детский билет дает право ребенку до 14 лет посетить детский или семейный фильм с возрастным ограничением 0+, 6+ по специальной стоимости билета. Цена детского билета: 150 руб. Акция не распространяется на альтернативный контент, vip-места и диванчики. Детский билет продается только в кассах к/т «Космос». При покупке детского билета, другие виды скидок кинотеатра «Космос» на покупку не распространяются, кроме бонусной программы. На входе в зал контролер имеет право потребовать свидетельство о рождении ребенка, для удостоверения возраста ребенка. Администрация кинотеатра «Космос» оставляет за собой право в любой момент изменить стоимость и сроки действия детского билета, предупредив об этом посетителей по средствам сайта www.kinokosmos.ru и объявлений на кассовой зоне.