Космос

Космос

Оренбург
Адрес
г. Оренбург, Парковый просп., 5а
Телефон

+7 (3532) 30-77-03 / бронирование

+7 922 543-48-25 / администратор

Билеты от 250 ₽
О кинотеатре

Кинотеатр «Космос» в городе Оренбург расположен по адресу пр-т Парковый, 5а.

Работа киноцентра началась еще в 1964 году, но в 2003 году он был полностью реконструирован. Целых два года строилось новое здания рядом со старым, и теперь его квадратная площадь составляет 1000 кв.м. Основная особенность заключается в том, что достроенный кинотеатр находится под землей. В старом здании также прошла реконструкция, в нем установили современное оборудование, создали новую архитектуру и интерьер.

Мультиплекс вмещает в себя пять залов с общим количеством – 690 зрительных мест. Они оснащены мягкими удобными креслами и системой кондиционирования зима-лето.

В построенном здании «Космос» находится ресторан ViaPizza с итальянской кухней, а также кино-бар с большим ассортиментом закусок и напитков. Основной репертуар кинотеатра - это русский фильмы, арт-хаус, документальные фильмы и мировое кино.

Бар
Кафе
Есть сканнер билетов
Диваны
Парковка
Билеты от 250 ₽
Расписание сеансов в кинотеатре Космос
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
Сегодня 3 сеанса
10:35 14:15 20:20 ...
Гуантанамера
Гуантанамера
Сегодня 2 сеанса
10:10 от 350 ₽ 16:45 от 450 ₽ ...
Дополнительное время
Дополнительное время
Сегодня 1 сеанс
18:35 от 550 ₽ ...
Драники
Драники
Сегодня 3 сеанса
10:25 от 350 ₽ 16:45 от 450 ₽ 18:00 от 550 ₽ ...
Отзывы о кинотеатре

Лерика Зигоревич 5 июня 2024, 18:27
От карамельного попкорна у нас скрутило живот, две девочки пошли в туалет и по итогу две бабки вышли и начали их выгонять и кричать и так и не дали… Читать дальше…
Вадим Искаков 17 декабря 2020, 16:22
Самый плохой кинотеатр обращение работников ноль больше никогда не пойдём к вам в кинотеатр
Скидки в кинотеатре
Имениннику

ИМЕНИННИКАМ в день рождения дарим БИЛЕТ В КИНО на выбранный фильм из основного репертуара кинотеатра «Космос». Акция действует только один день - в день рождения; В кассе необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность и дату рождения (оригинал паспорта или свидетельства о рождении); Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании. Не суммируется с другими скидками, акциями и специальными предложениями.

В день рождения
Студенческий билет

Студент в будний день до 17:59 может посетить выбранный фильм из основного репертуара кинотеатра «Космос» по единой цене билета 150 руб. Для участия в акции необходимо предъявлять студенческий билет. Студент может купить билет только для себя. Не действует в праздничные нерабочие дни, vip-места и билеты по Пушкинской карте, а также на альтернативный контент. Не суммируется с другими скидками, акциями и специальными предложениями.

Студентам
Детский билет

Детский билет дает право ребенку до 14 лет посетить детский или семейный фильм с возрастным ограничением 0+, 6+ по специальной стоимости билета. Цена детского билета: 150 руб. Акция не распространяется на альтернативный контент, vip-места и диванчики. Детский билет продается только в кассах к/т «Космос». При покупке детского билета, другие виды скидок кинотеатра «Космос» на покупку не распространяются, кроме бонусной программы. На входе в зал контролер имеет право потребовать свидетельство о рождении ребенка, для удостоверения возраста ребенка. Администрация кинотеатра «Космос» оставляет за собой право в любой момент изменить стоимость и сроки действия детского билета, предупредив об этом посетителей по средствам сайта www.kinokosmos.ru и объявлений на кассовой зоне.

Детям
Фильмы в кинотеатре Космос

Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел фантастика, фэнтези, боевик, приключения 2025, США
2D
10:35 14:15 20:20
Гуантанамера
Гуантанамера приключения, боевик 2025, Россия / Куба
2D
10:10 от 350 ₽ 16:45 от 450 ₽
Дополнительное время
Дополнительное время спорт, приключения, семейный 2026, Россия
2D
18:35 от 550 ₽
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Гуантанамера
Гуантанамера
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Дополнительное время
Дополнительное время
2026, Россия, спорт, приключения, семейный
