Расписание сеансов кинотеатра «Синема 5 Гулливер»

Расписание сеансов кинотеатра «Синема 5 Гулливер»

Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел фантастика, фэнтези, боевик, приключения 2025, США
2D
19:00 от 470 ₽
Астрал. Амулет зла
Астрал. Амулет зла ужасы, триллер 2025, Австралия
2D
23:20 от 370 ₽
Горничная
Горничная триллер 2025, США
2D
13:30 от 470 ₽ 20:10 от 470 ₽ 22:35 от 370 ₽
Гуантанамера
Гуантанамера приключения, боевик 2025, Россия / Куба
2D
16:10 от 470 ₽ 23:25 от 370 ₽
Два, три, призрак, приди!
Два, три, призрак, приди! ужасы, детектив, триллер 2025, Южная Корея
2D
22:45 от 370 ₽
Дополнительное время
Дополнительное время спорт, приключения, семейный 2026, Россия
2D
17:00 от 470 ₽
Драники
Драники комедия, семейный 2025, Россия
2D
18:25 от 470 ₽
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка 2026, Россия
2D
12:35 от 400 ₽ 23:15 от 450 ₽
Красавица
Красавица драма, военный, приключения, исторический 2026, Россия
2D
12:25 от 350 ₽ 15:35 от 470 ₽ 19:10 от 510 ₽
Малыш
Малыш военный, драма 2026, Россия
2D
21:05 от 470 ₽
Сеть
Сеть документальный 2026, Россия
2D
11:45 от 350 ₽ 16:15 от 470 ₽
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане семейный, фэнтези, приключения 2026, Россия
2D
10:45 от 350 ₽ 12:15 от 350 ₽ 13:15 от 470 ₽ 14:30 от 470 ₽ 16:45 от 470 ₽ 17:45 от 470 ₽ 18:50 от 470 ₽ 20:00 от 470 ₽ 22:15 от 370 ₽
Чебурашка 2
Чебурашка 2 семейный, комедия 2026, Россия
2D
11:10 от 350 ₽ 16:55 от 510 ₽
Человек, который смеется
Человек, который смеется комедия 2026, Россия
2D
15:00 от 510 ₽ 21:20 от 510 ₽
Всеми забытый хоррор из СССР ошарашил меня сильнее «Вия» – советские критики его разгромили: «Хваленому Голливуду ой как далеко»
