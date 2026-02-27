Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Наследник»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Оренбург, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша Оренбурга
Кинотеатры
Синема 5 Гулливер
Расписание сеансов кинотеатра «Синема 5 Гулливер»
Расписание сеансов кинотеатра «Синема 5 Гулливер»
Все кинотеатры
Рядом
На карте
Киноклубы
Скидки
Рейтинги
Сети
О кинотеатре
Расписание
Карта
Отзывы
Новости
Скидки и акции
Торговый центр
Сегодня
27
Завтра
28
вс
1
пн
2
вт
3
ср
4
чт
5
чт
19
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Фильм
Как купить билет?
Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Аватар: Пламя и пепел
фантастика, фэнтези, боевик, приключения
2025, США
2D
19:00
от 470 ₽
Астрал. Амулет зла
ужасы, триллер
2025, Австралия
2D
23:20
от 370 ₽
Горничная
триллер
2025, США
2D
13:30
от 470 ₽
20:10
от 470 ₽
22:35
от 370 ₽
Гуантанамера
приключения, боевик
2025, Россия / Куба
2D
16:10
от 470 ₽
23:25
от 370 ₽
Два, три, призрак, приди!
ужасы, детектив, триллер
2025, Южная Корея
2D
22:45
от 370 ₽
Дополнительное время
спорт, приключения, семейный
2026, Россия
2D
17:00
от 470 ₽
Драники
комедия, семейный
2025, Россия
2D
18:25
от 470 ₽
Король и Шут. Навсегда
приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
2026, Россия
2D
12:35
от 400 ₽
23:15
от 450 ₽
Красавица
драма, военный, приключения, исторический
2026, Россия
2D
12:25
от 350 ₽
15:35
от 470 ₽
19:10
от 510 ₽
Малыш
военный, драма
2026, Россия
2D
21:05
от 470 ₽
Сеть
документальный
2026, Россия
2D
11:45
от 350 ₽
16:15
от 470 ₽
Сказка о царе Салтане
семейный, фэнтези, приключения
2026, Россия
2D
10:45
от 350 ₽
12:15
от 350 ₽
13:15
от 470 ₽
14:30
от 470 ₽
16:45
от 470 ₽
17:45
от 470 ₽
18:50
от 470 ₽
20:00
от 470 ₽
22:15
от 370 ₽
Чебурашка 2
семейный, комедия
2026, Россия
2D
11:10
от 350 ₽
16:55
от 510 ₽
Человек, который смеется
комедия
2026, Россия
2D
15:00
от 510 ₽
21:20
от 510 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Человек, который смеется
Отзывы
2026, Россия, комедия
Король и Шут. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Драники
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Чебурашка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Гуантанамера
Отзывы
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Дополнительное время
Отзывы
2026, Россия, спорт, приключения, семейный
«Грозовой перевал» и «Наследники» кусают локти: этот мультик стал сенсацией за границей – собрал в прокате столько, сколько другим не снилось
Нужен «уродливо горячий» мистер Рочестер: в Сети выбирают актера для новой «Джейн Эйр» — и уже есть два кандидата
Реальная причина, по которой «Москва слезам не верит» получила премию «Оскар»: Меньшов разгадал секрет успеха в Голливуде
Ремейк «17 мгновений весны» разозлил фанатов Тихонова — и не только их: для тех, кто ждал новый сериал, есть плохие новости
Иностранцы впервые посмотрели советскую «Снежную королеву» и заметили то, о чем жители СССР даже не думали
Уже не раз видели «Невский» и «Первый отдел»? Включайте детектив НТВ с оценкой 7.6: герой – обаяшка, а сюжет легче
Только фанаты Гайдая пройдут тест на 5/5: угадайте героев «Кавказской пленницы» по описанию от нейросети
Жизнь после Штирлица есть: вот 5 современных сериалов о Великой Отечественной — все с рейтингом выше 7.8
Первый фильм в истории России, собравший $1 000 000 – зрители в кино шли толпами, критики вопили: «Поглубже закопать!»
Тест для тех, кто пересмотрел все кинохиты СССР: сможете узнать фильм по одному санузлу?
Всеми забытый хоррор из СССР ошарашил меня сильнее «Вия» – советские критики его разгромили: «Хваленому Голливуду ой как далеко»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667