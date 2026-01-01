ТРЦ «Гулливер» - крупный многофункциональный торгово-развлекательный центр Оренбурга площадью более 72 тысячи квадратных метров, включающий в себя торговые зоны, развлекательные площадки и современный мультиплекс. ТРЦ «Гулливер» расположен в Промышленном районе Оренбурга на пересечении Новой и Пролетарской улиц, в пешей доступности от остановок общественного транспорта, стадиона Олимпийский и сквера Хлебного Городка.

На территории торгово-развлекательного центра «Гулливер» находится множество бутиков одежды, обуви и аксессуаров (Gloria Jeans & Gee Jay, befree, Elis, Concept Club, Kira Plastinina, Lady Collection, «Пан Чемодан», MILAVITSA, «Мир Кожи и Меха», SVYATNYH, KANZLER, CrocKid, obuv.com, Kari, Rieker, befree, Incity, Love Republic, Henderson, O'Stin, Tezenis, Zolla. Acoola, Calzedonia, Incanto, Intimissimi, Centro, Kari, Marmalato, Zenden и др.)

К тому же, в торгово-развлекательном центре расположены магазины спортивных товаров и одежды (Adidas и др.), магазины товаров для дома, магазин подарков и аксессуаров («Экспедиция» и др.), популярные магазины детских товаров («Acoola», «Буду мамой», «Вундеркинд» и др.), магазины парфюмерии и косметики («Л’Этуаль», «Линии любви» и др.), ювелирные салоны («Наше Золото», «Московский ювелирный завод» и др.), магазины часов, туристическое агентство, салоны оптики («Счастливый взгляд» и др.), салоны сотовой связи и мобильной техники («Связной», «Евросеть», «Мегафон» и др.), ювелирная мастерская, мастерская по ремонту обуви и часов, ателье, книжный салон, аптека «36,6», школа изучения иностранных языков, магазин канцелярских товаров, центр фотоуслуг «ФОТО+», банкоматы («Сбербанк», «Райффазенбанк» и многое другое.

Кроме того, в ТРЦ «Гулливер» функционируют современный многозальный кинотеатр «Кино Сити», продовольственный гипермаркет «Карусель», супермаркеты бытовой техники и электроники (Media Markt, DNS и др.), супермаркет детских товаров «Чудо-Юдо», мебельные салоны, гипермаркет товаров для дома «Уютерра», супермаркет спортивных товаров «Спортмастер», боулинг-центр «Рина» (боулинг, бильярд, веревочный парк, скалодром), семейный развлекательный комплекс «Дейфи» и фитнес-клуб сети «Alex fitness».

Также в торгово-развлекательном комплексе для гостей находится фудкорт, где расположено несколько кафе и ресторанов («Subway», Country Chiken, La Tua, Vita Juice, Tea Funny, «Джелато Шоколато», «Синнабон», кафе «Летняя веранда» и др.).

Для удобства автовладельцев в торгово-развлекательном центре «Гулливер» есть автомобильная открытая парковка на 1600 машиномест.

Адрес:

г. Оренбург, ул. Новая, д. 4

Как добраться?

Добраться до ТРЦ «Гулливер» можно следующим образом:

1. На любом общественном транспорте, идущем до остановки «Ликос»

на автобусах № 27, 28, 33, 39, 67

на маршрутках № 27т, 32т

на троллейбусе № 6

Режим работы

Магазины и фудкорт ТРЦ «Гулливер»: 10.00 – 22.00;

Гипермаркет «Карусель»: 09.00 — 23.00;

Фитнес-клуб «Alex fitness»: пн. — пт.: 07.00 — 00.00, сб. — вс.: 09.00 — 22.00;

Боулинг-центр «Рина» (боулинг, бильярд, веревочный парк, скалодром): пн. — чт.: 10.00 — 00.00, пт. — сб.: 10.00 — 01.00, вс.: 10.00 — 22.00;

Кинотеатр «Кино Сити»: вс. – чт.: 10.00 — 01.00, пт., сб.: 10.00 — 03.00;

Кафе «Летняя веранда»: 12.00 — 02.00.