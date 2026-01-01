Оповещения от Киноафиши
Ходи в кино за бонусы

Накапливайте бонусные баллы за походы в кино и и оплачивайте ими до 90% стоимости билета! Регистрируйтесь на сайте или скачивайте мобильное приложение «Синема 5»*. Если часть суммы была оплачена бонусами, баллы на денежный остаток не зачисляются. Если вы хотите копить бонусные баллы, пожалуйста, снимите галочку "Использовать бонусы" при совершении заказа. Совершайте покупки билетов на кассе, сайте или в приложении и получайте 5% бонусного кэшбека на виртуальную карту. Оплачивайте накопленными бонусами до 90% стоимости билета. Участвуйте в эксклюзивных акциях для участников бонусной программы. *Номер бонусной карты = номеру вашего телефона.

Участникам клубной системы привилегий
Купить билет

Студенты! С понедельника по среду билеты - 150 рублей!

Каждую неделю с понедельника по среду для вас билеты в кино по сниженной цене – 150 рублей! Предъявите студенческий билет и покупайте билеты с выгодой. Документ должен принадлежать лицу, приобретающему билет. Покупка билета со скидкой осуществляется только в кассах кинотеатра. 3D-очки на сеансы в 3D-формате приобретаются отдельно, скидка не действует на приобретение 3D-очков. Специальная цена не суммируется с другими скидками, акциями, не действует в выходные и праздничные дни и может быть запрещена по требованию кинопрокатной компании на конкретный фильм..

Студентам
Купить билет

Социальная цена - 150 рублей

Специальная цена для пенсионеров, ветеранов ВОВ, ветеранов боевых действий и зрителей с ограниченными возможностями - 150 рублей. Пожалуйста, не забудьте взять с собой соответствующий документ и предъявить его в кассе до оплаты билета. Этот документ должен принадлежать лицу, приобретающему билет. На одно пенсионное удостоверение и удостоверение ветерана боевых действий по специальной цене можно приобрести 1 (один) билет. На одно удостоверение ветерана ВОВ и по инвалидности - не более 2 (двух) билетов. Для получения скидки приобретайте билеты только через кассу кинотеатра. Скидка действует с понедельника по пятницу, кроме праздничных и предпраздничных дней. Указанная скидка может быть запрещена на конкретный фильм по требованию кинопрокатной компании.

Пенсионерам Инвалидам Ветеранам ВОВ
Купить билет

Большим компаниям скидки

Специальное предложение для коллективов от 15 человек попкорн+напиток+ билет=300 рублей. Ходить в кино большими, дружными компаниями выгодно! Выберите фильм, свяжитесь с менеджером для оформления заявки и получите: Билеты в кино от 150 рублей Комбо-набор за 180 рублей (Попкорн "Детский" сладкий/соленый + безалкогольный газированный разливной напиток 0,4) Бесплатный просмотр фильма для сопровождающего (На каждые 15 человек сопровождающий, законный представитель или преподаватель проходит бесплатно) Свяжитесь с менеджером и оформите заявку: 8 906 847-57-40 (ТРК Гулливер).

Коллективные заявки
Купить билет

Для юных зрителей

Специальные цены на детские билеты. Стандартный зал: с понедельника по пятницу - 170₽, в выходные и праздничные дни - 190₽. Детские билеты* продаются детям до 11 лет включительно на фильмы 0+ и 6+ на сеансы без ограничения во времени. Дети до 3-х лет включительно пропускаются бесплатно на фильмы 0+ и 6+ только в сопровождении взрослых и при условии, что ребенок не занимает отдельного места. Скидки и акции не суммируются, скидка не действует в VIP и Комфорт-залах. Указанная скидка может быть запрещена на конкретный фильм по требованию кинопрокатной компании.

Детям
Купить билет

Скидка 30% для многодетных семей

Дарим скидку 30% для посетителей из многодетных семей. Пожалуйста, не забудьте взять с собой соответствующий документ и предъявить его в кассе (по ксерокопии скидка не предоставляется). Подтверждающий документ должен принадлежать лицу, приобретающему билет. Для получения скидки приобретайте билеты только через кассу кинотеатра. Итоговая стоимость билета составит не менее 150 рублей. Указанная скидка может быть запрещена на конкретный фильм по требованию кинопрокатной компании на конкретный фильм.

Многодетным семьям
Купить билет

Кино SALE

Каждую неделю во вторник билеты в кино всего по 170 рублей! Ознакомиться со списком фильмов по акции можно в расписании кинотеатра. Предложение действует в стандартных залах. Акция не действует в праздничные дни.Указанная скидка может быть запрещена на конкретный фильм по требованию кинопрокатной компании.

Специальные предложения
Купить билет
