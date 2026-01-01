Специальная цена для пенсионеров, ветеранов ВОВ, ветеранов боевых действий и зрителей с ограниченными возможностями - 150 рублей. Пожалуйста, не забудьте взять с собой соответствующий документ и предъявить его в кассе до оплаты билета. Этот документ должен принадлежать лицу, приобретающему билет. На одно пенсионное удостоверение и удостоверение ветерана боевых действий по специальной цене можно приобрести 1 (один) билет. На одно удостоверение ветерана ВОВ и по инвалидности - не более 2 (двух) билетов. Для получения скидки приобретайте билеты только через кассу кинотеатра. Скидка действует с понедельника по пятницу, кроме праздничных и предпраздничных дней. Указанная скидка может быть запрещена на конкретный фильм по требованию кинопрокатной компании.