В июле 2017 года открылся второй кинотеатр «Синема 5» в Оренбурге. Он находится в торгом центре «Гуливер», по адресу ул. Новая, 4 .

Это современный 6-зальный кинотеатр с общей вместимостью 874 места. Обновленное оборудование позволяет зрителям оценить уникальные возможности 3D и получить удовольствие от просмотра каждого фильма.



Залы оснащены эргономичными креслами в обычных залах и мягкими двухместными диванами со столиками в зале «Комфорт». Дополнением к уютной атмосфере «Синема 5» служит кафе-бар, где можно приобрести различные закуски и напитки.

Репертуарная политика включает в себя крупные релизы и блокбастеры, а также фильмы ограниченного проката для настоящих гурманов.