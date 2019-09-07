Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Оренбурга Кинотеатры Синема 5 Гулливер

Оренбург
Адрес
г. Оренбург, ул. Новая, 4, ТРЦ «Гулливер», 2 этаж
Сеть

Синема 5
ТРК
Расположен в ТРЦ «Гулливер»

О кинотеатре

В июле 2017 года открылся второй кинотеатр «Синема 5» в Оренбурге. Он находится в торгом центре «Гуливер», по адресу ул. Новая, 4 .

Это современный 6-зальный кинотеатр с общей вместимостью 874 места. Обновленное оборудование позволяет  зрителям оценить уникальные возможности 3D и получить удовольствие от просмотра каждого фильма.

Залы оснащены эргономичными креслами в обычных залах и мягкими двухместными диванами со столиками  в зале «Комфорт». Дополнением к уютной атмосфере «Синема 5» служит кафе-бар, где можно приобрести различные закуски и напитки.

Репертуарная политика включает в себя крупные релизы и блокбастеры, а также фильмы ограниченного проката для настоящих гурманов.

Бар
Расположен в ТЦ
Есть сканнер билетов
VIP
Парковка
8 голосов
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Расписание сеансов в кинотеатре Синема 5 Гулливер
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
Сегодня 1 сеанс
19:00 от 470 ₽ ...
Астрал. Амулет зла
Астрал. Амулет зла
Сегодня 1 сеанс
23:20 от 370 ₽ ...
Горничная
Горничная
Сегодня 3 сеанса
13:30 от 470 ₽ 20:10 от 470 ₽ 22:35 от 370 ₽ ...
Гуантанамера
Гуантанамера
Сегодня 2 сеанса
16:10 от 470 ₽ 23:25 от 370 ₽ ...
Полное расписание и билеты

Отзывы о кинотеатре

Виктория Абузярова 7 сентября 2019, 11:11
Ужасные руководство
komfort1980 4 января 2023, 09:11
Заказала билеты через этот сайт в г. Оренбург Гулливер Синема5, на фильм Чебурашка, деньги списали сразу а билеты не пришли. Позвонили на гор.линию… Читать дальше…
Отзывы Написать отзыв
8 голосов
Скидки в кинотеатре
Ходи в кино за бонусы

Накапливайте бонусные баллы за походы в кино и и оплачивайте ими до 90% стоимости билета! Регистрируйтесь на сайте или скачивайте мобильное приложение «Синема 5»*. Если часть суммы была оплачена бонусами, баллы на денежный остаток не зачисляются. Если вы хотите копить бонусные баллы, пожалуйста, снимите галочку "Использовать бонусы" при совершении заказа. Совершайте покупки билетов на кассе, сайте или в приложении и получайте 5% бонусного кэшбека на виртуальную карту. Оплачивайте накопленными бонусами до 90% стоимости билета. Участвуйте в эксклюзивных акциях для участников бонусной программы. *Номер бонусной карты = номеру вашего телефона.

Участникам клубной системы привилегий
Студенты! С понедельника по среду билеты - 150 рублей!

Каждую неделю с понедельника по среду для вас билеты в кино по сниженной цене – 150 рублей! Предъявите студенческий билет и покупайте билеты с выгодой. Документ должен принадлежать лицу, приобретающему билет. Покупка билета со скидкой осуществляется только в кассах кинотеатра. 3D-очки на сеансы в 3D-формате приобретаются отдельно, скидка не действует на приобретение 3D-очков. Специальная цена не суммируется с другими скидками, акциями, не действует в выходные и праздничные дни и может быть запрещена по требованию кинопрокатной компании на конкретный фильм..

Студентам
Социальная цена - 150 рублей

Специальная цена для пенсионеров, ветеранов ВОВ, ветеранов боевых действий и зрителей с ограниченными возможностями - 150 рублей. Пожалуйста, не забудьте взять с собой соответствующий документ и предъявить его в кассе до оплаты билета. Этот документ должен принадлежать лицу, приобретающему билет. На одно пенсионное удостоверение и удостоверение ветерана боевых действий по специальной цене можно приобрести 1 (один) билет. На одно удостоверение ветерана ВОВ и по инвалидности - не более 2 (двух) билетов. Для получения скидки приобретайте билеты только через кассу кинотеатра. Скидка действует с понедельника по пятницу, кроме праздничных и предпраздничных дней. Указанная скидка может быть запрещена на конкретный фильм по требованию кинопрокатной компании.

Пенсионерам Инвалидам Ветеранам ВОВ
Все скидки в кинотеатре Скидки во всех кинотеатрах Оренбурга
Новости кинотеатра Новости кинотеатра в нашем канале Телеграм
Душевная комедия «1+1» по-голливудски: в Оренбурге пройдет показ фильма «1+1: Голливудская история»
Душевная комедия «1+1» по-голливудски: в Оренбурге пройдет показ фильма «1+1: Голливудская история» Голливудский взгляд на душевную французскую комедию: Киноафиша приглашает гостей на праздничный показ фильма «1+1: Голливудская история». В преддверии нового года
13 декабря 2018 18:08
В Оренбурге пройдет Фестиваль польских фильмов «Висла»
В Оренбурге пройдет Фестиваль польских фильмов «Висла» С 17 по 24 октября Оренбург станет местом проведения кинопоказов 10-го юбилейного Фестиваля польских фильмов «Висла». Фестиваль проводится по инициативе польского
9 октября 2017 12:15
Все новости кинотеатра

Фильмы в кинотеатре Синема 5 Гулливер

Сегодня 27 Завтра 28 вс 1 пн 2 вт 3 ср 4 чт 5 чт 19
Формат сеанса
Группировать сеансы
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел фантастика, фэнтези, боевик, приключения 2025, США
2D
19:00 от 470 ₽
Астрал. Амулет зла
Астрал. Амулет зла ужасы, триллер 2025, Австралия
2D
23:20 от 370 ₽
Горничная
Горничная триллер 2025, США
2D
13:30 от 470 ₽ 20:10 от 470 ₽ 22:35 от 370 ₽
Полное расписание и билеты
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Гуантанамера
Гуантанамера
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Дополнительное время
Дополнительное время
2026, Россия, спорт, приключения, семейный
