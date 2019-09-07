В июле 2017 года открылся второй кинотеатр «Синема 5» в Оренбурге. Он находится в торгом центре «Гуливер», по адресу ул. Новая, 4 .
Это современный 6-зальный кинотеатр с общей вместимостью 874 места. Обновленное оборудование позволяет зрителям оценить уникальные возможности 3D и получить удовольствие от просмотра каждого фильма.
Залы оснащены эргономичными креслами в обычных залах и мягкими двухместными диванами со столиками в зале «Комфорт». Дополнением к уютной атмосфере «Синема 5» служит кафе-бар, где можно приобрести различные закуски и напитки.
Репертуарная политика включает в себя крупные релизы и блокбастеры, а также фильмы ограниченного проката для настоящих гурманов.
Накапливайте бонусные баллы за походы в кино и и оплачивайте ими до 90% стоимости билета! Регистрируйтесь на сайте или скачивайте мобильное приложение «Синема 5»*. Если часть суммы была оплачена бонусами, баллы на денежный остаток не зачисляются. Если вы хотите копить бонусные баллы, пожалуйста, снимите галочку "Использовать бонусы" при совершении заказа. Совершайте покупки билетов на кассе, сайте или в приложении и получайте 5% бонусного кэшбека на виртуальную карту. Оплачивайте накопленными бонусами до 90% стоимости билета. Участвуйте в эксклюзивных акциях для участников бонусной программы. *Номер бонусной карты = номеру вашего телефона.
Каждую неделю с понедельника по среду для вас билеты в кино по сниженной цене – 150 рублей! Предъявите студенческий билет и покупайте билеты с выгодой. Документ должен принадлежать лицу, приобретающему билет. Покупка билета со скидкой осуществляется только в кассах кинотеатра. 3D-очки на сеансы в 3D-формате приобретаются отдельно, скидка не действует на приобретение 3D-очков. Специальная цена не суммируется с другими скидками, акциями, не действует в выходные и праздничные дни и может быть запрещена по требованию кинопрокатной компании на конкретный фильм..
Специальная цена для пенсионеров, ветеранов ВОВ, ветеранов боевых действий и зрителей с ограниченными возможностями - 150 рублей. Пожалуйста, не забудьте взять с собой соответствующий документ и предъявить его в кассе до оплаты билета. Этот документ должен принадлежать лицу, приобретающему билет. На одно пенсионное удостоверение и удостоверение ветерана боевых действий по специальной цене можно приобрести 1 (один) билет. На одно удостоверение ветерана ВОВ и по инвалидности - не более 2 (двух) билетов. Для получения скидки приобретайте билеты только через кассу кинотеатра. Скидка действует с понедельника по пятницу, кроме праздничных и предпраздничных дней. Указанная скидка может быть запрещена на конкретный фильм по требованию кинопрокатной компании.