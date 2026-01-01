Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Крик 7» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Оренбурга Кинотеатры Синема 5 Север Фотографии кинотеатра Синема 5 Север

Фотографии кинотеатра Синема 5 Север

Фотографии кинотеатра Синема 5 Север Вся информация о кинотеатре
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Гуантанамера
Гуантанамера
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Дополнительное время
Дополнительное время
2026, Россия, спорт, приключения, семейный
Васильев все-таки вернется на НТВ этой весной: осталось дождаться конца «Первого отдела»
Этот фильм из франшизы «Крик» — самый дорогой: на него потратили рекордные 45 000 000 долларов
У Хюррем было 5 детей от Сулеймана: заметили ли вы, кто меньше всего любил свою мать?
Наполовину «Интерстеллар», наполовину детектив: недооцененный Sci-Fi из СССР в 2026 году помнят разве что пенсионеры
Прощайтесь с Брагиным и Шибановым: на НТВ официально объявили, чем заменят «Первый отдел 5»
Жизнь после Штирлица есть: вот 5 современных сериалов о Великой Отечественной — все с рейтингом выше 7.8
Иностранцы впервые посмотрели советскую «Снежную королеву» и заметили то, о чем жители СССР даже не думали
Ремейк «17 мгновений весны» разозлил фанатов Тихонова — и не только их: для тех, кто ждал новый сериал, есть плохие новости
Первый фильм в истории России, собравший $1 000 000 – зрители в кино шли толпами, критики вопили: «Поглубже закопать!»
Уже не раз видели «Невский» и «Первый отдел»? Включайте детектив НТВ с оценкой 7.6: герой – обаяшка, а сюжет легче
Только фанаты Гайдая пройдут тест на 5/5: угадайте героев «Кавказской пленницы» по описанию от нейросети
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше