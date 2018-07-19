Оповещения от Киноафиши
«Киноафиша.инфо» провела предпремьерный показ фильма «Паранормальное» в Оренбурге
Федеральный портал о кино «Киноафиша.инфо» и компания «Экспонента» провели в Оренбурге предпремьерный показ одного из самых ожидаемых хорроров этого лета – фильма
19 июля 2018 19:12
«Киноафиша.инфо» проведет показы фантастического триллера «Паранормальное» в 6 городах России
16 и 17 июля федеральный портал «Киноафиша.инфо» и компания «Экспонента» проведут показы фантастического триллера «Паранормальное» в 6 городах
2 июля 2018 12:37
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Человек, который смеется
Отзывы
2026, Россия, комедия
Король и Шут. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Драники
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Чебурашка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Гуантанамера
Отзывы
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Дополнительное время
Отзывы
2026, Россия, спорт, приключения, семейный
