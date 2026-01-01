Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Оренбурга
Кинотеатры
Синема 5 Север
Кинотеатр Синема 5 Север (Оренбург) на карте
Кинотеатр Синема 5 Север (Оренбург) на карте
Все кинотеатры на карте
Кинотеатры рядом
1.4
км
Мармелад Синема
Шарлыкское шоссе, 1
5
3.4
км
Синема 5 Гулливер
ул. Новая, 4, ТРЦ «Гулливер», 2 этаж
5
4.2
км
Сокол
просп. Победы, 132
5
4.3
км
Кинодом
ул. Салмышская, 71 (ТРЦ «КИТ», 2 этаж)
5
7.3
км
Космос
Парковый просп., 5а
5
8
км
Мистер Фёст
Нежинское шоссе, 2в, ТРЦ «Армада2»
5
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Человек, который смеется
Отзывы
2026, Россия, комедия
Король и Шут. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Драники
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Чебурашка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Гуантанамера
Отзывы
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Дополнительное время
Отзывы
2026, Россия, спорт, приключения, семейный
