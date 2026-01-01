ТРЦ «Север» - это современный многофункциональный торгово-развлекательный центр в Оренбурге площадью более 21 тысячи квадратных метров, включающий в себя торговые бутики, развлекательные площадки и мультиплекс. ТРЦ «Север» расположен в центре Оренбурга на пересечении проспекта Дзержинского и улицы Конституции СССР, в пешей доступности от парка имени 50-летия СССР и остановок общественного транспорта.

На территории торгово-развлекательного центра «Север» находится множество бутиков одежды, обуви и аксессуаров (O’STIN, Velars, Modis, CLIMBER, «1000 и одна сумка», Palmetta, Lady Collection, Zolla, ZENDEN, MILAVITSA, «Оранжевый слон», Triumph, VAN CLIFF, ATLANTIC, MONRO, Respect, Kari, «Шалуны», «Империя сумок», Torex, Funday, Baden, Rieker, Belwest, Francesco Donni, «Оренбургский пуховый платок», «София», obuv.com, «Камея», «Эль Бижу», City Class, Vigos Denim, «Парад», «Позитив», «Мадам», «Турецкая ярмарка», Evrika, Servis, Freemen, Ego, «Варенька», Hello Kitty, Marta, «Ноль-Плюс», 16 Den, «ДиЛор», «Александрия», GALANTEYA, Avenue, «МехаМания», «Ягуар», «Меховая Одиссея», «Боливар», «Милан» (обувь), PARC DELPARAD, Naomi Collection, «Ваша обувь», Classic и др.)

К тому же, в торгово-развлекательном центре расположены магазины спортивных товаров и одежды (Adidas и др.), магазины товаров для дома («Чистый дом», «Салон штор Империя» и др.), магазин подарков и аксессуаров («Экспедиция» и др.), популярные магазины детских товаров («Acoola», «БЕГЕМОТ» и др.), магазины парфюмерии и косметики («Л’Этуаль», «Линии любви» и др.), ювелирные салоны (Pandora, 585GOLD, «Изумруд», «Диамант», «Русское золото» и др.), магазины часов, туристическое агентство Coral Travel, салоны оптики («Оптика МИО» и др.), салоны сотовой связи и мобильной техники («Билайн», «Связной», «Tele2 Россия», «МегаФон», Yota и др.), ювелирная мастерская, мастерская по ремонту обуви и часов, ателье, книжный салон «Книжный Лабиринт», аптека «36,6», магазин канцелярских товаров, центр фотоуслуг, банкоматы («Сбербанк», «Райффазенбанк» и др.), авиа- и ж/д кассы, студия маникюра Nail Art, Студия красоты Алены Норик и многое другое.

Кроме того, в ТРЦ «Север» функционируют современный многозальный кинотеатр «Синема 5», продовольственный супермаркет «Магнит», супермаркеты бытовой техники и электроники («М.Видео», DNS и др.), супермаркет детских товаров «Дочки Сыночки», мебельные салоны, контактный зоопарк «Мини-Пиги», студия детского творчества «Оранжевый слон», хобби-гипермаркет «Леонардо» и детская игровая площадка.

Также в торгово-развлекательном комплексе для гостей находится фудкорт, где расположено несколько кафе и ресторанов («Subway», CHICKEN SFC-Express, PROSUSHI, «Пицца Милано», «Сбарро» и др.).

Для удобства автовладельцев в торгово-развлекательном центре «Север» есть автомобильная открытая парковка на 800 машиномест.

Адрес:

г. Оренбург, пр. Дзержинского, д. 23

Как добраться?

Добраться до ТРЦ «Север» можно следующим образом:

1. На любом общественном транспорте, идущем по проспекту Дзержинского до остановки «Театральная улица»

на маршрутках № 17, 28, 33, 38, 39, 41, 51, 59, 61, 67

на маршрутках № 158, 32т, 49т

на троллейбусе № 6

Режим работы

Магазины и фудкорт ТРЦ «Север»: 10.00 – 22.00;

Супермаркет «Магнит»: 10.00 — 23.00;

Кинотеатр «Синема 5»: с 10.00 до последнего сеанса;

Контактный зоопарк «Мини-Пиги»: 10.00 — 22.00;

Студия детского творчества «Оранжевый слон»: 10.00 — 20.30.