Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Новая тёща» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Оренбурга Кинотеатры Синема 5 Север

Синема 5 Север

Оренбург
Адрес
г. Оренбург, пр. Дзержинского, 23, ТРЦ «Север»
Показать на карте
Телефон

+7 906 847 42 10

Позвонить
Билеты от 350 ₽
В избранное Уже в избранном

Сеть

Синема 5
ТРК
Расположен в ТРЦ «Север»

О кинотеатре

Кинотеатр «Синема 5» в городе Оренбург основался в торговом центре «Север», по адресу пр. Дзержинского, 23.

Мультиплекс открылся в 2013 году и вмещает в себя семь зрительных залов. Все они оснащены современным техническим оборудованием и цифровой системой, позволяющей просматривать кинофильмы в 3D формате. Во всех залах есть мягкие удобные сидения, лестничная подсветка и система кондиционирования зима-лето. Каждый посетитель имеет возможность просмотреть мировые премьеры фильмов и насладиться полным комфортом.

В фойе кинотеатра находится уютный кино-бар, где продают горячие и холодны напитки, разнообразные десерты и закуски. На четвертом этаже открылось кафе «Чашка кофе», здесь предлагают широкий ассортимент кофе, венской выпечки и блюд Европейской кухни.

Ожидая своего киносеанса, гости могут присесть на мягкие диваны.

На уличной территории здания есть автомобильная парковка.

Бар
Расположен в ТЦ
Кафе
VIP
Парковка
6.6 Оцените
29 голосов
Билеты от 350 ₽
В избранное Уже в избранном
Удобное расписание — показывать кинотеатр наверху в списках
Как купить билет Как оплатить билет банковской картой Как пройти на сеанс по электронному билету Что делать если... Остались вопросы?
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Расписание сеансов в кинотеатре Синема 5 Север
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
Сегодня 3 сеанса
12:05 от 350 ₽ 18:30 от 470 ₽ 22:05 от 370 ₽ ...
Астрал. Амулет зла
Астрал. Амулет зла
Сегодня 1 сеанс
22:45 от 570 ₽ ...
Горничная
Горничная
Сегодня 2 сеанса
13:25 от 570 ₽ 21:10 от 470 ₽ ...
Гуантанамера
Гуантанамера
Сегодня 1 сеанс
16:05 от 570 ₽ ...
Полное расписание и билеты

Отзывы о кинотеатре

Галина Томилина 5 января 2023, 16:18
Хотела бы выразить огромную благодарность персоналу кинотеатра в лице администратора Карины за их чуткость , ответственность и профессионализм. Мною… Читать дальше…
Наталья Балашова 14 сентября 2016, 09:38
Мне нравится. Уютно. Люблю ходить туда.
Отзывы Написать отзыв
29 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Скидки в кинотеатре
Ходи в кино за бонусы

Накапливайте бонусные баллы за походы в кино и и оплачивайте ими до 90% стоимости билета! Регистрируйтесь на сайте или скачивайте мобильное приложение «Синема 5»*. Если часть суммы была оплачена бонусами, баллы на денежный остаток не зачисляются. Если вы хотите копить бонусные баллы, пожалуйста, снимите галочку "Использовать бонусы" при совершении заказа. Совершайте покупки билетов на кассе, сайте или в приложении и получайте 5% бонусного кэшбека на виртуальную карту. Оплачивайте накопленными бонусами до 90% стоимости билета. Участвуйте в эксклюзивных акциях для участников бонусной программы. *Номер бонусной карты = номеру вашего телефона.

Участникам клубной системы привилегий
Студенты! С понедельника по среду билеты - 150 рублей!

Каждую неделю с понедельника по среду для вас билеты в кино по сниженной цене – 150 рублей! Предъявите студенческий билет и покупайте билеты с выгодой. Документ должен принадлежать лицу, приобретающему билет. Покупка билета со скидкой осуществляется только в кассах кинотеатра. 3D-очки на сеансы в 3D-формате приобретаются отдельно, скидка не действует на приобретение 3D-очков. Специальная цена не суммируется с другими скидками, акциями, не действует в выходные и праздничные дни и может быть запрещена по требованию кинопрокатной компании на конкретный фильм.

Студентам
Социальная цена - 150 рублей

Специальная цена для пенсионеров, ветеранов ВОВ, ветеранов боевых действий и зрителей с ограниченными возможностями - 150 рублей. Пожалуйста, не забудьте взять с собой соответствующий документ и предъявить его в кассе до оплаты билета. Этот документ должен принадлежать лицу, приобретающему билет. На одно пенсионное удостоверение и удостоверение ветерана боевых действий по специальной цене можно приобрести 1 (один) билет. На одно удостоверение ветерана ВОВ и по инвалидности - не более 2 (двух) билетов. Для получения скидки приобретайте билеты только через кассу кинотеатра. Скидка действует с понедельника по пятницу, кроме праздничных и предпраздничных дней. Указанная скидка может быть запрещена на конкретный фильм по требованию кинопрокатной компании.

Пенсионерам Инвалидам Ветеранам ВОВ
Все скидки в кинотеатре Скидки во всех кинотеатрах Оренбурга
Новости кинотеатра Новости кинотеатра в нашем канале Телеграм
«Киноафиша.инфо» провела предпремьерный показ фильма «Паранормальное» в Оренбурге
«Киноафиша.инфо» провела предпремьерный показ фильма «Паранормальное» в Оренбурге Федеральный портал о кино «Киноафиша.инфо» и компания «Экспонента» провели в Оренбурге предпремьерный показ одного из самых ожидаемых хорроров этого лета – фильма
Написать
19 июля 2018 19:12
«Киноафиша.инфо» проведет показы фантастического триллера «Паранормальное» в 6 городах России
«Киноафиша.инфо» проведет показы фантастического триллера «Паранормальное» в 6 городах России 16 и 17 июля федеральный портал «Киноафиша.инфо» и компания «Экспонента» проведут показы фантастического триллера «Паранормальное» в 6 городах
Написать
2 июля 2018 12:37
Все новости кинотеатра
Фотографии Все фотографии
Все фотографии

Фильмы в кинотеатре Синема 5 Север

Сегодня 27 Завтра 28 вс 1 пн 2 вт 3 ср 4 чт 5 ср 11 ср 18 чт 19 ср 25
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел фантастика, фэнтези, боевик, приключения 2025, США
2D
12:05 от 350 ₽ 18:30 от 470 ₽ 22:05 от 370 ₽
Астрал. Амулет зла
Астрал. Амулет зла ужасы, триллер 2025, Австралия
2D
22:45 от 570 ₽
Горничная
Горничная триллер 2025, США
2D
13:25 от 570 ₽ 21:10 от 470 ₽
Полное расписание и билеты
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Гуантанамера
Гуантанамера
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Дополнительное время
Дополнительное время
2026, Россия, спорт, приключения, семейный
У Хюррем было 5 детей от Сулеймана: заметили ли вы, кто меньше всего любил свою мать?
Васильев все-таки вернется на НТВ этой весной: осталось дождаться конца «Первого отдела»
Тоже 90-е, но уже не про пацанов со двора: новинка «Коммерсант» с Петровым основана на реальной истории банкира в тюрьме
Ремейк «17 мгновений весны» разозлил фанатов Тихонова — и не только их: для тех, кто ждал новый сериал, есть плохие новости
Комедия ТНТ с оценкой 4.2 стала лидером онлайн-проката, но зрители плюются и кидаются тапками
Тест для тех, кто пересмотрел все кинохиты СССР: сможете узнать фильм по одному санузлу?
Только фанаты Гайдая пройдут тест на 5/5: угадайте героев «Кавказской пленницы» по описанию от нейросети
Иностранцы впервые посмотрели советскую «Снежную королеву» и заметили то, о чем жители СССР даже не думали
Прощайтесь с Брагиным и Шибановым: на НТВ официально объявили, чем заменят «Первый отдел 5»
Жизнь после Штирлица есть: вот 5 современных сериалов о Великой Отечественной — все с рейтингом выше 7.8
От «Покровских ворот» в детстве клонило в сон, но включил их 20 лет спустя и нашел 4 гениальных шутки «не для всех»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше