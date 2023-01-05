Кинотеатр «Синема 5» в городе Оренбург основался в торговом центре «Север», по адресу пр. Дзержинского, 23.

Мультиплекс открылся в 2013 году и вмещает в себя семь зрительных залов. Все они оснащены современным техническим оборудованием и цифровой системой, позволяющей просматривать кинофильмы в 3D формате. Во всех залах есть мягкие удобные сидения, лестничная подсветка и система кондиционирования зима-лето. Каждый посетитель имеет возможность просмотреть мировые премьеры фильмов и насладиться полным комфортом.

В фойе кинотеатра находится уютный кино-бар, где продают горячие и холодны напитки, разнообразные десерты и закуски. На четвертом этаже открылось кафе «Чашка кофе», здесь предлагают широкий ассортимент кофе, венской выпечки и блюд Европейской кухни.

Ожидая своего киносеанса, гости могут присесть на мягкие диваны.

На уличной территории здания есть автомобильная парковка.