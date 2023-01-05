Кинотеатр «Синема 5» в городе Оренбург основался в торговом центре «Север», по адресу пр. Дзержинского, 23.
Мультиплекс открылся в 2013 году и вмещает в себя семь зрительных залов. Все они оснащены современным техническим оборудованием и цифровой системой, позволяющей просматривать кинофильмы в 3D формате. Во всех залах есть мягкие удобные сидения, лестничная подсветка и система кондиционирования зима-лето. Каждый посетитель имеет возможность просмотреть мировые премьеры фильмов и насладиться полным комфортом.
В фойе кинотеатра находится уютный кино-бар, где продают горячие и холодны напитки, разнообразные десерты и закуски. На четвертом этаже открылось кафе «Чашка кофе», здесь предлагают широкий ассортимент кофе, венской выпечки и блюд Европейской кухни.
Ожидая своего киносеанса, гости могут присесть на мягкие диваны.
На уличной территории здания есть автомобильная парковка.
Накапливайте бонусные баллы за походы в кино и и оплачивайте ими до 90% стоимости билета! Регистрируйтесь на сайте или скачивайте мобильное приложение «Синема 5»*. Если часть суммы была оплачена бонусами, баллы на денежный остаток не зачисляются. Если вы хотите копить бонусные баллы, пожалуйста, снимите галочку "Использовать бонусы" при совершении заказа. Совершайте покупки билетов на кассе, сайте или в приложении и получайте 5% бонусного кэшбека на виртуальную карту. Оплачивайте накопленными бонусами до 90% стоимости билета. Участвуйте в эксклюзивных акциях для участников бонусной программы. *Номер бонусной карты = номеру вашего телефона.
Каждую неделю с понедельника по среду для вас билеты в кино по сниженной цене – 150 рублей! Предъявите студенческий билет и покупайте билеты с выгодой. Документ должен принадлежать лицу, приобретающему билет. Покупка билета со скидкой осуществляется только в кассах кинотеатра. 3D-очки на сеансы в 3D-формате приобретаются отдельно, скидка не действует на приобретение 3D-очков. Специальная цена не суммируется с другими скидками, акциями, не действует в выходные и праздничные дни и может быть запрещена по требованию кинопрокатной компании на конкретный фильм.
Специальная цена для пенсионеров, ветеранов ВОВ, ветеранов боевых действий и зрителей с ограниченными возможностями - 150 рублей. Пожалуйста, не забудьте взять с собой соответствующий документ и предъявить его в кассе до оплаты билета. Этот документ должен принадлежать лицу, приобретающему билет. На одно пенсионное удостоверение и удостоверение ветерана боевых действий по специальной цене можно приобрести 1 (один) билет. На одно удостоверение ветерана ВОВ и по инвалидности - не более 2 (двух) билетов. Для получения скидки приобретайте билеты только через кассу кинотеатра. Скидка действует с понедельника по пятницу, кроме праздничных и предпраздничных дней. Указанная скидка может быть запрещена на конкретный фильм по требованию кинопрокатной компании.