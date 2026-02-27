Оповещения от Киноафиши
Мой дед
Мой дед
Расписание сеансов Мой дед, 2025 в Орле
3 марта 2026
Расписание сеансов Мой дед, 3 марта 2026 в Орле
О фильме
Расписание
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Места съёмок
Вся информация о фильме
Сегодня
27
Завтра
28
вс
1
пн
2
вт
3
ср
4
Как купить билеты на сеанс фильма «Мой дед»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Современник
г. Орел, ул. Комсомольская, 242
2D
10:20
от 250 ₽
ЦУМ-кино
г. Орел, пл. Мира, 1, ЦУМ
2D
14:20
от 430 ₽
