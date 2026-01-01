Тыква лежит до следующей осени и пахнет, как свежая: не сушу и не замораживаю, ведь есть этот «ленивый» способ

Узнал, как в США и Франции используют жидкое мыло — на даче попробовал сам: 1 ложка на литр воды – и сплю спокойно до весны

Пару пшиков на кроссовки и сапоги – и моя обувь не мокнет от первого дождя: осенью не сушу стельки по 9 часов

Ключи от квартиры, где деньги лежат — ваши, если угадаете 6 фильмов СССР по домашней обстановке

В ожидани «Невского-8» многие упускают новый сериал с Васильевым: «Включила первую серию и пропала на целый день»

У «Места встречи» есть продолжение, и вы его едва ли смотрели: там показали, что стало с Шараповым и Варей (но забыли про Жеглова)

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После 2020-го вышел лишь один детектив круче «Ликвидации»: «Развязка – шок. Все переворачивается»