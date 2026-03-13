Оповещения от Киноафиши
Расписание сеансов Лекарь 2: Наследие Авиценны, 2025 в Орле 15 марта 2026

Расписание сеансов Лекарь 2: Наследие Авиценны, 15 марта 2026 в Орле

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 13 Завтра 14 вс 15 пн 16 вт 17 ср 18
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Лекарь 2: Наследие Авиценны»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
ГРИННФИЛЬМ г. Орел, Кромское ш., 4
2D
13:10 от 450 ₽ 20:20 от 500 ₽
Синема Стар Рио г. Орел, Московское шоссе, 175, ТРЦ «РИО», 2 этаж
2D
17:40 от 500 ₽ 21:40 от 500 ₽
Современник г. Орел, ул. Комсомольская, 242
2D
16:20 от 350 ₽
