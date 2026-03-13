После финала «Первого отдела» зрители НТВ ждали сериал ничуть не хуже: но новинка не дотянула до детективного хита

Это же Леха из «Ландышей»! Заметила знакомого актера в тизере нового «Дубровского» с Гаасом — вот кого он там сыграет (видео)

Не только Брагин с Верой: пересмотрела 5 детективов, где есть он и она — просто проглотила за вечер

Джордж Лукас за «Звездные войны» заработал больше, чем сиквелы «Аватара» вместе взятые – хватит на несколько жизней

«Летят журавли» в Европе знают под совсем другим названием: настоящее оказалось «возмутительно пошлым» – пришлось срочно менять

Как в «Маше и Медведе»: 3 способа покрасить яйца к Пасхе – справится даже ребёнок (и никаких красителей из магазина)

320 000 000 просмотров – слёз еще больше: над этой серией «Маши и медведя» россияне рыдают в три ручья, а иностранцы не понимают подвоха

Лучший фильм в карьере Райана Гослинга выходит 26 марта — столько похвалы еще не получал: даже «Бегущий по лезвию» был не так крут

Успели соскучиться по Колесникову? На НТВ выходит новинка — драмы больше, чем «Первом отделе»

Сезон еще не закончился, а рейтинг уже 8,9: новый сериал от Бондарчуков покорил зрителей — актерам хочется аплодировать стоя