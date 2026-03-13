Оповещения от Киноафиши
Фильмы
Тюльпаны
Расписание сеансов Тюльпаны, 2026 в Орле
17 марта 2026
Расписание сеансов Тюльпаны, 17 марта 2026 в Орле
Сегодня
13
Завтра
14
вс
15
пн
16
вт
17
ср
18
чт
19
пт
20
20:50
от 400 ₽
ГРИННФИЛЬМ
г. Орел, Кромское ш., 4
2D
11:00
от 300 ₽
15:00
от 450 ₽
16:00
от 450 ₽
21:20
от 550 ₽
Синема Стар Рио
г. Орел, Московское шоссе, 175, ТРЦ «РИО», 2 этаж
2D
18:00
от 200 ₽
Современник
г. Орел, ул. Комсомольская, 242
2D
10:15
от 280 ₽
ЦУМ-кино
г. Орел, пл. Мира, 1, ЦУМ
2D
10:00
от 310 ₽
15:30
от 900 ₽
18:35
от 500 ₽
22:10
от 970 ₽
