Киноафиша Фильмы Тюльпаны Расписание сеансов Тюльпаны, 2026 в Орле 5 марта 2026

Расписание сеансов Тюльпаны, 5 марта 2026 в Орле

Билеты
Вся информация о фильме
чт 5 пт 6 сб 7 вс 8 пн 9 вт 10 ср 11
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Тюльпаны»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Синема Стар Рио г. Орел, Московское шоссе, 175, ТРЦ «РИО», 2 этаж
2D
12:50 от 350 ₽ 17:30 от 450 ₽
ЦУМ-кино г. Орел, пл. Мира, 1, ЦУМ
2D
09:40 от 310 ₽ 16:35 от 850 ₽ 18:50 от 550 ₽ 20:10 от 480 ₽ 22:40
