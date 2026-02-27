Оповещения от Киноафиши
Расписание сеансов Дополнительное время, 2026 в Орле 4 марта 2026

Расписание сеансов Дополнительное время, 4 марта 2026 в Орле

Вся информация о фильме
ГРИННФИЛЬМ г. Орел, Кромское ш., 4
2D
11:10 от 300 ₽
ЦУМ-кино г. Орел, пл. Мира, 1, ЦУМ
2D
08:05 16:25 от 500 ₽
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Гуантанамера
Гуантанамера
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Уволить Жору
Уволить Жору
2026, Россия, комедия, приключения
Дополнительное время
Дополнительное время
2026, Россия, спорт, приключения, семейный
Цинга
Цинга
2025, Россия, мистика, триллер, драма
Первый фильм в истории России, собравший $1 000 000 – зрители в кино шли толпами, критики вопили: «Поглубже закопать!»
