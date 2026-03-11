Оповещения от Киноафиши
Расписание сеансов Царевна-лягушка 2, 18 марта 2026 в Орле

ГРИННФИЛЬМ г. Орел, Кромское ш., 4
2D
11:20 от 300 ₽ 13:20 от 450 ₽ 14:10 от 450 ₽ 15:30 от 450 ₽ 16:10 от 450 ₽ 17:40 от 500 ₽ 19:40 от 500 ₽ 20:30 от 550 ₽ 22:30 от 550 ₽
Синема Стар Рио г. Орел, Московское шоссе, 175, ТРЦ «РИО», 2 этаж
2D
10:40 от 300 ₽ 12:50 от 350 ₽ 15:00 от 400 ₽
Современник г. Орел, ул. Комсомольская, 242
2D
12:30 от 300 ₽ 16:50 от 350 ₽
ЦУМ-кино г. Орел, пл. Мира, 1, ЦУМ
2D
10:20 от 310 ₽ 10:40 от 310 ₽ 11:00 от 900 ₽ 11:50 от 310 ₽ 14:40 от 430 ₽ 15:00 от 450 ₽
