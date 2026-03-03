Оповещения от Киноафиши
«Наследник»
1
Фильмы
Человек, который смеется
Расписание сеансов Человек, который смеется, 2026 в Орле
4 марта 2026
4 марта 2026
Расписание сеансов Человек, который смеется, 4 марта 2026 в Орле
г. Орел, Кромское ш., 4
2D
11:20
от 350 ₽
13:30
от 500 ₽
14:30
от 450 ₽
18:30
от 500 ₽
20:40
от 500 ₽
21:30
от 500 ₽
22:55
от 500 ₽
Синема Стар Рио
г. Орел, Московское шоссе, 175, ТРЦ «РИО», 2 этаж
2D
12:30
от 350 ₽
17:30
от 450 ₽
22:30
от 450 ₽
Современник
г. Орел, ул. Комсомольская, 242
2D
20:40
от 400 ₽
ЦУМ-кино
г. Орел, пл. Мира, 1, ЦУМ
2D
10:20
от 340 ₽
14:25
от 850 ₽
17:40
от 450 ₽
21:45
от 900 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Человек, который смеется
Отзывы
2026, Россия, комедия
Король и Шут. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Драники
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Уволить Жору
Отзывы
2026, Россия, комедия, приключения
Гуантанамера
Отзывы
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Кутюр
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Цинга
Отзывы
2025, Россия, мистика, триллер, драма
