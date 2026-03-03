Оповещения от Киноафиши
Расписание сеансов Драники, 4 марта 2026 в Орле

ГРИННФИЛЬМ г. Орел, Кромское ш., 4
2D
10:50 от 300 ₽ 12:40 от 350 ₽ 15:30 от 450 ₽ 16:40 от 450 ₽
Современник г. Орел, ул. Комсомольская, 242
2D
10:10 от 280 ₽ 14:30 от 350 ₽
ЦУМ-кино г. Орел, пл. Мира, 1, ЦУМ
2D
09:50 от 310 ₽ 12:30 от 430 ₽ 12:35 от 850 ₽
