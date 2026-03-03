Оповещения от Киноафиши
Фильмы
Драники
Расписание сеансов Драники, 2025 в Орле
4 марта 2026
Расписание сеансов Драники, 4 марта 2026 в Орле
Билеты
О фильме
Расписание
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Места съёмок
Вся информация о фильме
Сегодня
3
Завтра
4
чт
5
пт
6
сб
7
вс
8
пн
9
вт
10
ср
11
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Драники»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
ГРИННФИЛЬМ
г. Орел, Кромское ш., 4
2D
10:50
от 300 ₽
12:40
от 350 ₽
15:30
от 450 ₽
16:40
от 450 ₽
Современник
г. Орел, ул. Комсомольская, 242
2D
10:10
от 280 ₽
14:30
от 350 ₽
ЦУМ-кино
г. Орел, пл. Мира, 1, ЦУМ
2D
09:50
от 310 ₽
12:30
от 430 ₽
12:35
от 850 ₽
