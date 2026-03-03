Полковник, который 40 лет проработал в разведке, нашел одну слабую сцену со Штирлицем: «Она кажется невероятной»

Этот сериал НТВ неожиданно стал хитом на ИВИ: и нет, это не «Первый отдел» — в центре сюжета немецкая овчарка

«Смешариков» в космос запустит тот самый Лукьянов: новый мультфильм выйдет уже в 2026 году

Фронтовика с «тупым лицом» не хотели снимать в «В бой идут одни старики»: на площадке довели до сердечного приступа

Немец посмотрел нашу «Ликвидацию»: молчать не стал – сразу заявил, что «Гоцман обречен»

«Смело в топку»: финал «Первого отдела 5» стал для россиян «разочарованием года» – 6 сезон теперь предлагают отменить

Японцы посмотрели «Москва слезам не верит»: под конец «Катерина перестала раздражать» – а вот что думают о фильме в целом

Закручено не хуже детектива НТВ: эта четырехсерийная мелодрама затянет с первых минут — событий хватило бы и на большой сериал

Тест по «Бриллиантовой руке», который пройдут только самые внимательные фанаты советского кино

Пока все смотрели «Невский», этот детектив тихо обогнал его в рейтинге: в нем тоже играет Антон Васильев