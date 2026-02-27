Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Красавица Расписание сеансов Красавица, 2026 в Орле 4 марта 2026

Расписание сеансов Красавица, 4 марта 2026 в Орле

ГРИННФИЛЬМ г. Орел, Кромское ш., 4
2D
11:30 от 300 ₽ 12:20 от 350 ₽ 13:20 от 450 ₽ 14:30 от 450 ₽ 15:40 от 500 ₽ 17:50 от 500 ₽
Синема Стар Рио г. Орел, Московское шоссе, 175, ТРЦ «РИО», 2 этаж
2D
10:15 от 300 ₽ 17:45 от 450 ₽
Современник г. Орел, ул. Комсомольская, 242
2D
12:25 от 300 ₽ 16:15 от 350 ₽
ЦУМ-кино г. Орел, пл. Мира, 1, ЦУМ
2D
11:40 от 310 ₽ 13:40 от 390 ₽ 15:40 от 450 ₽
