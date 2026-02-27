Смотрю советские комедии каждый год, но не набрала в тесте и 3/6: угадайте хиты по первому кадру без всяких героев

В сумме — 312 млн просмотров: 3 самых весенних серии «Маши и Медведя», после просмотра которых зима заканчивается

Об этих 4 свежих триллерах почти не говорили, а они на вершине топов с рейтингом не ниже 7,4— смотрят все

Эту фразу из «Бриллиантовой руки» слышали многие, но на вопрос о ней ответят не все: проверьте и вы себя (тест)

От создателей «Первого отдела»: НТВ готовит сразу 2 ответа «Ландышам»

Об этих интерьерах мечтала половина СССР: вспомните 5 фильмов по спальням и гостиным (тест для внимательных)

Первый фильм в истории России, собравший $1 000 000 – зрители в кино шли толпами, критики вопили: «Поглубже закопать!»

Вижу в титрах — выключаю: зрители НТВ уже не скрывают раздражения — отказываются смотреть сериалы с этим актером

Прощайтесь с Брагиным и Шибановым: на НТВ официально объявили, чем заменят «Первый отдел 5»

Весенние «Елки» с Куценко, Серебряковым и Ералашем из «Слова пацана»: в марте выйдет много фильмов, но «Тюльпаны» — особенные