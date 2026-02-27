Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Наследник» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Красавица Расписание сеансов Красавица, 2026 в Орле 3 марта 2026

Расписание сеансов Красавица, 3 марта 2026 в Орле

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 27 Завтра 28 вс 1 пн 2 вт 3 ср 4 чт 5 пт 6 сб 7
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Красавица»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
ГРИННФИЛЬМ г. Орел, Кромское ш., 4
2D
11:30 от 300 ₽ 12:20 от 300 ₽ 13:20 от 450 ₽ 14:30 от 450 ₽ 15:40 от 500 ₽ 17:50 от 500 ₽
Синема Стар Рио г. Орел, Московское шоссе, 175, ТРЦ «РИО», 2 этаж
2D
10:15 от 200 ₽ 17:45 от 200 ₽
Современник г. Орел, ул. Комсомольская, 242
2D
12:25 от 250 ₽ 16:15 от 250 ₽
ЦУМ-кино г. Орел, пл. Мира, 1, ЦУМ
2D
11:40 от 310 ₽ 13:40 от 390 ₽ 15:40 от 450 ₽
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Гуантанамера
Гуантанамера
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Уволить Жору
Уволить Жору
2026, Россия, комедия, приключения
Дополнительное время
Дополнительное время
2026, Россия, спорт, приключения, семейный
Цинга
Цинга
2025, Россия, мистика, триллер, драма
Смотрю советские комедии каждый год, но не набрала в тесте и 3/6: угадайте хиты по первому кадру без всяких героев
В сумме — 312 млн просмотров: 3 самых весенних серии «Маши и Медведя», после просмотра которых зима заканчивается
Об этих 4 свежих триллерах почти не говорили, а они на вершине топов с рейтингом не ниже 7,4— смотрят все
Эту фразу из «Бриллиантовой руки» слышали многие, но на вопрос о ней ответят не все: проверьте и вы себя (тест)
От создателей «Первого отдела»: НТВ готовит сразу 2 ответа «Ландышам»
Об этих интерьерах мечтала половина СССР: вспомните 5 фильмов по спальням и гостиным (тест для внимательных)
Первый фильм в истории России, собравший $1 000 000 – зрители в кино шли толпами, критики вопили: «Поглубже закопать!»
Вижу в титрах — выключаю: зрители НТВ уже не скрывают раздражения — отказываются смотреть сериалы с этим актером
Прощайтесь с Брагиным и Шибановым: на НТВ официально объявили, чем заменят «Первый отдел 5»
Весенние «Елки» с Куценко, Серебряковым и Ералашем из «Слова пацана»: в марте выйдет много фильмов, но «Тюльпаны» — особенные
Про «Первый отдел» кричат из каждого утюга: но ИИ пошел дальше – превратил Брагина в героя аниме (посмотрели бы такое?)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше