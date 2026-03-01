Оповещения от Киноафиши
«Наследник»
1
Фильмы
Красавица
Расписание сеансов Красавица, 2026 в Орле
2 марта 2026
Расписание сеансов Красавица, 2 марта 2026 в Орле
Вся информация о фильме
г. Орел, Кромское ш., 4
2D
11:30
от 300 ₽
12:20
от 350 ₽
13:20
от 450 ₽
14:30
от 450 ₽
15:40
от 500 ₽
17:50
от 500 ₽
Синема Стар Рио
г. Орел, Московское шоссе, 175, ТРЦ «РИО», 2 этаж
2D
10:15
от 300 ₽
17:45
от 450 ₽
Современник
г. Орел, ул. Комсомольская, 242
2D
10:20
от 280 ₽
16:15
от 350 ₽
ЦУМ-кино
г. Орел, пл. Мира, 1, ЦУМ
2D
11:40
от 310 ₽
13:40
от 390 ₽
15:40
от 450 ₽
