Красавица, 2026 в Орле 2 марта 2026

Расписание сеансов Красавица, 2 марта 2026 в Орле

ГРИННФИЛЬМ г. Орел, Кромское ш., 4
2D
11:30 от 300 ₽ 12:20 от 350 ₽ 13:20 от 450 ₽ 14:30 от 450 ₽ 15:40 от 500 ₽ 17:50 от 500 ₽
Синема Стар Рио г. Орел, Московское шоссе, 175, ТРЦ «РИО», 2 этаж
2D
10:15 от 300 ₽ 17:45 от 450 ₽
Современник г. Орел, ул. Комсомольская, 242
2D
10:20 от 280 ₽ 16:15 от 350 ₽
ЦУМ-кино г. Орел, пл. Мира, 1, ЦУМ
2D
11:40 от 310 ₽ 13:40 от 390 ₽ 15:40 от 450 ₽
Первый российский фильм с бюджетом больше миллиарда рублей взбесил и зрителей, и историков: «Адская бредятина»
