Расписание сеансов Малыш, 2026 в Орле 17 марта 2026

Расписание сеансов Малыш, 17 марта 2026 в Орле

ГРИННФИЛЬМ г. Орел, Кромское ш., 4
2D
18:00 от 500 ₽
Синема Стар Рио г. Орел, Московское шоссе, 175, ТРЦ «РИО», 2 этаж
2D
21:10 от 200 ₽
ЦУМ-кино г. Орел, пл. Мира, 1, ЦУМ
2D
10:30 от 340 ₽
Царевна-лягушка 2
Царевна-лягушка 2
2026, Россия, семейный, фэнтези
Новая тёща
Новая тёща
2025, Россия, комедия, семейный
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Тюльпаны
Тюльпаны
2026, Россия, комедия
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Жемчуг
Жемчуг
2025, Россия, драма
Наследник
Наследник
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
К себе нежно
К себе нежно
2026, Россия, мелодрама, комедия
Марсупилами. Пушистый круиз
Марсупилами. Пушистый круиз
2026, Бельгия / Франция, приключения, комедия, семейный
Прыгуны
Прыгуны
2026, США, приключения, анимация, комедия, фантастика, семейный
Лекарь 2: Наследие Авиценны
Лекарь 2: Наследие Авиценны
2025, Германия, драма
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
