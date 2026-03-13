Оповещения от Киноафиши
«Домовенок Кузя 2»
1
Фильмы
Малыш
Расписание сеансов Малыш, 2026 в Орле
15 марта 2026
Расписание сеансов Малыш, 15 марта 2026 в Орле
Сегодня
13
Завтра
14
вс
15
пн
16
вт
17
ср
18
ГРИННФИЛЬМ
г. Орел, Кромское ш., 4
2D
18:00
от 500 ₽
Синема Стар Рио
г. Орел, Московское шоссе, 175, ТРЦ «РИО», 2 этаж
2D
21:10
от 500 ₽
ЦУМ-кино
г. Орел, пл. Мира, 1, ЦУМ
2D
10:30
от 340 ₽
