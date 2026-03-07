Оповещения от Киноафиши
Фильмы
Малыш
Расписание сеансов Малыш, 2026 в Орле
8 марта 2026
Расписание сеансов Малыш, 8 марта 2026 в Орле
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Вся информация о фильме
Сегодня
7
Завтра
8
пн
9
вт
10
ср
11
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Малыш»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
ГРИННФИЛЬМ
г. Орел, Кромское ш., 4
2D
17:00
от 500 ₽
Синема Стар Рио
г. Орел, Московское шоссе, 175, ТРЦ «РИО», 2 этаж
2D
18:10
от 500 ₽
ЦУМ-кино
г. Орел, пл. Мира, 1, ЦУМ
2D
10:25
от 340 ₽
20:50
от 480 ₽
21:55
от 900 ₽
00:05
