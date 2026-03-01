Оповещения от Киноафиши
Фильмы
Малыш
Расписание сеансов Малыш, 2026 в Орле
Вся информация о фильме
ГРИННФИЛЬМ
г. Орел, Кромское ш., 4
2D
17:20
от 500 ₽
19:50
от 550 ₽
Синема Стар Рио
г. Орел, Московское шоссе, 175, ТРЦ «РИО», 2 этаж
2D
15:40
от 500 ₽
20:00
от 500 ₽
ЦУМ-кино
г. Орел, пл. Мира, 1, ЦУМ
2D
16:35
от 850 ₽
19:05
от 480 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Человек, который смеется
Отзывы
2026, Россия, комедия
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Король и Шут. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Драники
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Гуантанамера
Отзывы
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Уволить Жору
Отзывы
2026, Россия, комедия, приключения
Дополнительное время
Отзывы
2026, Россия, спорт, приключения, семейный
Кутюр
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Новый хит Prime Video «56 дней» мигом залетел в топы: и вот еще 3 сериала с такой же напряженной атмосферой
От режиссера «ИП Пирогова»: 5 марта выходит новый сериал с Жизневским — идеально для ностальгии по СССР
Этот сериал считают культовым миллионы зрителей по всем миру, но не Тарантино: «Невыносимо тоскливо и скучно»
«Криминальный мир дрогнет»: в секретной серии «Первого отдела» Колесников поймал реального преступника – посмотреть смогут не все
«Когда весна придет, не знаю» – но тест вам предложить могу: вспомните 5 фильмов СССР по весенним песням оттуда
В одном сериале - смерть, тайна и женское расследование, в другом - одиночество и дружба двух чудаков: что включить вечером
О чем новый сериал НТВ «Один за всех»: смесь «Шефа» и «Невского» в декорациях коррумпированного провинциального города
В этом сериале с рейтингом 8+ Жарков раскрылся во всей красе: после «Первого отдела» — совсем другой уровень
Своих не меняют: НТВ готовит новые детективы с Колесниковым, Устюговым и Миллером
Мотивируют встать с дивана: 5 спортивных драм родом из России — от них кровь кипит в жилах
Премиальные авто, закрытые тусовки, критика Михалкова: как Ефремов спасает карьеру после выхода из тюрьмы (видео)
