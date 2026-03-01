Вот это режиссерский ход: у Доктора Дума в новой части «Мстителей» может появиться неожиданный соратник

Фанаты будут рыдать в декабре в кино: вот кто погибнет в самом начале новых «Мстителей»

Новый хит Prime Video «56 дней» мигом залетел в топы: и вот еще 3 сериала с такой же напряженной атмосферой

«Криминальный мир дрогнет»: в секретной серии «Первого отдела» Колесников поймал реального преступника – посмотреть смогут не все

Что смотреть на НТВ в начале марта: новый сериал от создателя «Невского» и продолжение хита

«Когда весна придет, не знаю» – но тест вам предложить могу: вспомните 5 фильмов СССР по весенним песням оттуда

Мотивируют встать с дивана: 5 спортивных драм родом из России — от них кровь кипит в жилах

О чем новый сериал НТВ «Один за всех»: смесь «Шефа» и «Невского» в декорациях коррумпированного провинциального города

Ждать до 2027 не придётся: что включить после «Рыцаря Семи Королевств»

В этом сериале с рейтингом 8+ Жарков раскрылся во всей красе: после «Первого отдела» — совсем другой уровень