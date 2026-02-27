Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Король и Шут. Навсегда Расписание сеансов Король и Шут. Навсегда, 2026 в Орле 3 марта 2026

Расписание сеансов Король и Шут. Навсегда, 3 марта 2026 в Орле

ГРИННФИЛЬМ г. Орел, Кромское ш., 4
2D
13:40 от 450 ₽ 17:20 от 550 ₽ 18:10 от 500 ₽ 20:20 от 550 ₽ 21:10 от 500 ₽
Синема Стар Рио г. Орел, Московское шоссе, 175, ТРЦ «РИО», 2 этаж
2D
15:15 от 200 ₽ 20:30 от 200 ₽
Современник г. Орел, ул. Комсомольская, 242
2D
18:20 от 250 ₽ 22:40 от 250 ₽
ЦУМ-кино г. Орел, пл. Мира, 1, ЦУМ
2D
18:20 от 550 ₽ 21:20 от 480 ₽ 23:30
