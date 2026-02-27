Оповещения от Киноафиши
Расписание сеансов Король и Шут. Навсегда, 2026 в Орле 27 февраля 2026

Расписание сеансов Король и Шут. Навсегда, 27 февраля 2026 в Орле

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 27 Завтра 28 вс 1 пн 2 вт 3 ср 4
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Король и Шут. Навсегда»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
ГРИННФИЛЬМ г. Орел, Кромское ш., 4
2D
13:40 от 450 ₽ 17:20 от 550 ₽ 18:10 от 500 ₽ 20:20 от 550 ₽ 21:10 от 500 ₽
Синема Стар Рио г. Орел, Московское шоссе, 175, ТРЦ «РИО», 2 этаж
2D
15:15 от 400 ₽ 20:30 от 500 ₽
Современник г. Орел, ул. Комсомольская, 242
2D
18:20 от 400 ₽ 22:40 от 400 ₽
ЦУМ-кино г. Орел, пл. Мира, 1, ЦУМ
2D
18:20 от 550 ₽ 21:20 от 480 ₽ 23:30
