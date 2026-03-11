Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Прыгуны»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Орёл, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Наследник
Расписание сеансов Наследник, 2025 в Орле
18 марта 2026
Расписание сеансов Наследник, 18 марта 2026 в Орле
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Места съёмок
Факты
Вся информация о фильме
Сегодня
11
Завтра
12
пт
13
сб
14
вс
15
пн
16
вт
17
ср
18
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Наследник»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
ГРИННФИЛЬМ
г. Орел, Кромское ш., 4
2D
16:05
21:40
23:10
Синема Стар Рио
г. Орел, Московское шоссе, 175, ТРЦ «РИО», 2 этаж
2D
22:10
от 450 ₽
Современник
г. Орел, ул. Комсомольская, 242
2D
23:50
от 400 ₽
ЦУМ-кино
г. Орел, пл. Мира, 1, ЦУМ
2D
20:20
21:15
В прокате
Премьеры
Онлайн
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Новая тёща
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Царевна-лягушка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези
Тюльпаны
Отзывы
2026, Россия, комедия
Наследник
Отзывы
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
К себе нежно
Отзывы
2026, Россия, мелодрама, комедия
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Жемчуг
Отзывы
2025, Россия, драма
Марсупилами. Пушистый круиз
Отзывы
2026, Бельгия / Франция, приключения, комедия, семейный
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Улыбалась как дурочка все 13 минут: теперь поняла, почему серию «Маши и Медведя» «Танцуют все!» посмотрели 8 млн раз
Почему Тося в «Девчатах» ела огромный бутерброд? Только в 37 лет узнала, что в книге Бориса Бедного всё было намного скромнее
Ксеноморфы давно признаны идеальными хищниками, но они только убивают: чем же питается главный кошмар «Чужого»?
Элайджа Вуд подлил масла в огонь одной фразой: «Охота на Голлума» может превратиться в «Братство Кольца» версии 2.0
После «Первого отдела 5» пересмотрели 1-й сезон: нашли забавный ляп с Брагиным – вот почему в жизни так быть не может
Лучший сериал 2025 года проглатывается за вечер: у него 4 «Золотых глобуса» и всего 4 серии — абсолютный триумф Netflix
«Это фэнтези не для детей»: иностранцы назвали три лучших серии «Маши и Медведя» – 8.8+ у каждой, нравятся даже взрослым
20 серий позади, 20 впереди: Брагина и Шибанова отправят за границу в 6‑м сезоне «Первого отдела» — и это не единственный сюрприз
Эта сцена из «Гарри Поттера» меняла почти все, но ее вырезали: фанаты были в ярости — а Роулинг облегченно выдохнула
Если «Великолепный век» засмотрели до дыр: 6 свежих турецких сериалов с такими же страстями
Нолану когда-то смеялись в лицо: 5 фильмов-аутсайдеров, в успех которых никто не верил — а теперь у всех рейтинг 8+
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667