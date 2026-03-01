Оповещения от Киноафиши
Фильмы
Наследник
Расписание сеансов Наследник, 2025 в Орле
11 марта 2026
Расписание сеансов Наследник, 11 марта 2026 в Орле
от 400 ₽
ГРИННФИЛЬМ
г. Орел, Кромское ш., 4
2D
12:40
от 350 ₽
14:50
от 450 ₽
19:20
от 500 ₽
22:15
от 550 ₽
23:10
от 500 ₽
Синема Стар Рио
г. Орел, Московское шоссе, 175, ТРЦ «РИО», 2 этаж
2D
13:20
от 350 ₽
21:40
от 450 ₽
Современник
г. Орел, ул. Комсомольская, 242
2D
23:35
от 350 ₽
ЦУМ-кино
г. Орел, пл. Мира, 1, ЦУМ
2D
20:20
от 850 ₽
20:40
от 550 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Новая тёща
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Царевна-лягушка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Король и Шут. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Человек, который смеется
Отзывы
2026, Россия, комедия
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Тюльпаны
Отзывы
2026, Россия, комедия
Драники
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
К себе нежно
Отзывы
2026, Россия, мелодрама, комедия
Наследник
Отзывы
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
