Расписание сеансов Сказка о царе Салтане, 2026 в Орле 14 марта 2026

Расписание сеансов Сказка о царе Салтане, 14 марта 2026 в Орле

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 11 Завтра 12 пт 13 сб 14 вс 15 пн 16 вт 17 ср 18
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Сказка о царе Салтане»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
ГРИННФИЛЬМ г. Орел, Кромское ш., 4
2D
11:40 от 300 ₽ 14:40 от 500 ₽ 18:10 от 500 ₽
Синема Стар Рио г. Орел, Московское шоссе, 175, ТРЦ «РИО», 2 этаж
2D
10:50 от 300 ₽ 13:10 от 400 ₽ 15:40 от 500 ₽
Современник г. Орел, ул. Комсомольская, 242
2D
14:30 от 350 ₽
ЦУМ-кино г. Орел, пл. Мира, 1, ЦУМ
2D
14:05 от 430 ₽
