Фильмы
Сказка о царе Салтане
Расписание сеансов Сказка о царе Салтане, 2026 в Орле
14 марта 2026
Расписание сеансов Сказка о царе Салтане, 14 марта 2026 в Орле
О фильме
Вся информация о фильме
ГРИННФИЛЬМ
г. Орел, Кромское ш., 4
2D
11:40
от 300 ₽
14:40
от 500 ₽
18:10
от 500 ₽
Синема Стар Рио
г. Орел, Московское шоссе, 175, ТРЦ «РИО», 2 этаж
2D
10:50
от 300 ₽
13:10
от 400 ₽
15:40
от 500 ₽
Современник
г. Орел, ул. Комсомольская, 242
2D
14:30
от 350 ₽
ЦУМ-кино
г. Орел, пл. Мира, 1, ЦУМ
2D
14:05
от 430 ₽
