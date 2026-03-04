Оповещения от Киноафиши
Фильмы
Сказка о царе Салтане
Расписание сеансов Сказка о царе Салтане, 2026 в Орле
11 марта 2026
Расписание сеансов Сказка о царе Салтане, 11 марта 2026 в Орле
Вся информация о фильме
Как купить билеты на сеанс фильма «Сказка о царе Салтане»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
ГРИННФИЛЬМ
г. Орел, Кромское ш., 4
2D
16:10
от 450 ₽
Синема Стар Рио
г. Орел, Московское шоссе, 175, ТРЦ «РИО», 2 этаж
2D
10:20
от 300 ₽
12:40
от 350 ₽
15:00
от 400 ₽
Современник
г. Орел, ул. Комсомольская, 242
2D
12:35
от 300 ₽
ЦУМ-кино
г. Орел, пл. Мира, 1, ЦУМ
2D
12:15
от 390 ₽
16:45
от 450 ₽
