Фильмы
Сказка о царе Салтане
Расписание сеансов Сказка о царе Салтане, 2026 в Орле
10 марта 2026
Расписание сеансов Сказка о царе Салтане, 10 марта 2026 в Орле
Вся информация о фильме
Сегодня
3
Завтра
4
чт
5
пт
6
сб
7
вс
8
пн
9
вт
10
ср
11
г. Орел, Московское шоссе, 175, ТРЦ «РИО», 2 этаж
2D
10:20
от 200 ₽
12:40
от 200 ₽
15:00
от 200 ₽
ЦУМ-кино
г. Орел, пл. Мира, 1, ЦУМ
2D
12:15
от 390 ₽
16:45
от 450 ₽
