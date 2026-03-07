Оповещения от Киноафиши
Фильмы
Сказка о царе Салтане
Расписание сеансов Сказка о царе Салтане, 2026 в Орле
8 марта 2026
Расписание сеансов Сказка о царе Салтане, 8 марта 2026 в Орле
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Вопросы и ответы
Вся информация о фильме
Сегодня
7
Завтра
8
пн
9
вт
10
ср
11
чт
12
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Сказка о царе Салтане»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
ГРИННФИЛЬМ
г. Орел, Кромское ш., 4
2D
10:50
от 350 ₽
16:10
от 450 ₽
Синема Стар Рио
г. Орел, Московское шоссе, 175, ТРЦ «РИО», 2 этаж
2D
10:20
от 300 ₽
12:40
от 400 ₽
15:00
от 500 ₽
Современник
г. Орел, ул. Комсомольская, 242
2D
12:35
от 300 ₽
ЦУМ-кино
г. Орел, пл. Мира, 1, ЦУМ
2D
12:15
от 390 ₽
16:45
от 450 ₽
