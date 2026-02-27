Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Сказка о царе Салтане Расписание сеансов Сказка о царе Салтане, 2026 в Орле 4 марта 2026

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 27 Завтра 28 вс 1 пн 2 вт 3 ср 4 чт 5 пт 6 сб 7
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Сказка о царе Салтане»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
ГРИННФИЛЬМ г. Орел, Кромское ш., 4
2D
11:00 от 300 ₽ 12:00 от 300 ₽ 14:20 от 450 ₽ 15:30 от 450 ₽ 16:50 от 450 ₽ 18:00 от 550 ₽ 19:10 от 500 ₽ 20:00 от 500 ₽
Синема Стар Рио г. Орел, Московское шоссе, 175, ТРЦ «РИО», 2 этаж
2D
10:30 от 300 ₽ 11:30 от 300 ₽ 12:50 от 350 ₽ 13:50 от 350 ₽ 16:10 от 400 ₽
Современник г. Орел, ул. Комсомольская, 242
2D
12:00 от 300 ₽ 14:10 от 350 ₽ 16:25 от 350 ₽
ЦУМ-кино г. Орел, пл. Мира, 1, ЦУМ
2D
12:20 от 390 ₽ 14:35 от 390 ₽ 16:50 от 450 ₽
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Гуантанамера
Гуантанамера
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Уволить Жору
Уволить Жору
2026, Россия, комедия, приключения
Дополнительное время
Дополнительное время
2026, Россия, спорт, приключения, семейный
Цинга
Цинга
2025, Россия, мистика, триллер, драма
