Фильмы
Сказка о царе Салтане
Расписание сеансов Сказка о царе Салтане, 2026 в Орле
28 февраля 2026
Расписание сеансов Сказка о царе Салтане, 28 февраля 2026 в Орле
О фильме
Вся информация о фильме
г. Орел, Кромское ш., 4
2D
11:00
от 300 ₽
12:00
от 300 ₽
14:20
от 450 ₽
15:30
от 450 ₽
16:50
от 450 ₽
18:00
от 550 ₽
19:10
от 500 ₽
20:00
от 500 ₽
Синема Стар Рио
г. Орел, Московское шоссе, 175, ТРЦ «РИО», 2 этаж
2D
10:30
от 300 ₽
11:30
от 300 ₽
12:50
от 400 ₽
13:50
от 400 ₽
16:10
от 500 ₽
Современник
г. Орел, ул. Комсомольская, 242
2D
12:20
от 300 ₽
14:10
от 350 ₽
16:25
от 350 ₽
ЦУМ-кино
г. Орел, пл. Мира, 1, ЦУМ
2D
12:20
от 390 ₽
14:35
от 390 ₽
16:50
от 450 ₽
