Киноафиша Фильмы Сказка о царе Салтане Расписание сеансов Сказка о царе Салтане, 2026 в Орле 27 февраля 2026

Расписание сеансов Сказка о царе Салтане, 27 февраля 2026 в Орле

Билеты
ГРИННФИЛЬМ г. Орел, Кромское ш., 4
2D
12:00 от 300 ₽ 14:20 от 450 ₽ 15:30 от 450 ₽ 16:50 от 450 ₽ 18:00 от 550 ₽ 19:10 от 500 ₽ 20:00 от 500 ₽
Синема Стар Рио г. Орел, Московское шоссе, 175, ТРЦ «РИО», 2 этаж
2D
11:30 от 300 ₽ 12:50 от 350 ₽ 13:50 от 350 ₽ 16:10 от 400 ₽
Современник г. Орел, ул. Комсомольская, 242
2D
12:00 от 300 ₽ 14:10 от 350 ₽ 16:25 от 350 ₽
ЦУМ-кино г. Орел, пл. Мира, 1, ЦУМ
2D
12:20 от 390 ₽ 14:35 от 390 ₽ 16:50 от 450 ₽
